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Alcalde Medellín pidió vigilar a alias ‘Tom’ ante su salida de prisión: “Le irá muy mal si delinque”

Alias ‘Tom’, cabecilla de Los Chatas y de La Oficina saldría en las próximas horas de la cárcel La Picota en Bogotá, tras cumplir parte de su condena por concierto para delinquir.

Alias tom
Archivo/ BLU radio
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la posible salida de prisión de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, uno de los principales cabecillas de la estructura criminal La Oficina y fundador de ‘Los Chatas’, quien podría recuperar su libertad condicional entre este viernes y sábado, luego de cumplir más del 90 % de la condena.

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El mandatario pidió a la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los organismos de inteligencia mantener vigilancia sobre los movimientos del señalado cabecilla, al advertir sobre la importancia de la estructura criminal en las actividades delictivas del Valle de Aburrá y otras regiones del país.

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“Si se le ocurre seguir delinquiendo, pues le va a ir muy mal y aquí también estamos preparados”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde recordó que durante su primera administración impulsó la persecución contra alias ‘Tom’, quien fue capturado en diciembre de 2017 y posteriormente condenado a 13 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Gutiérrez aseguró que, cuando llegó a la Alcaldía, encontró que el nombre de Mesa Vallejo había sido retirado de los organigramas de las estructuras criminales, pese a que, según dijo, era el jefe de La Oficina.

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La eventual libertad de alias ‘Tom’ también vuelve a poner sobre la mesa su papel en los acercamientos de paz con las estructuras criminales del Valle de Aburrá durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Mesa Vallejo fue uno de los voceros de estas organizaciones y estuvo entre los cabecillas que participaron en ese proceso desde la cárcel de Itagüí.

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De acuerdo con la información conocida, el hombre permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, y podría recibir un periodo de prueba de diez meses tras la decisión judicial que le otorgaría la libertad condicional.

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