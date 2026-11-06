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Alias ‘Tom’, negociador de paz total y asistente a 'tarimazo' de Petro en Medellín, quedará libre

El jefe de ‘Los Chatas’, capturado en 2017 en el Oriente de Antioquia, saldría de la cárcel La Picota de Bogotá con libertad condicional tras cumplir casi toda su condena.

Alias Tom.jpg
Alias Tom.
@GeneralNietoR
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Uno de los hombres más importantes dentro de la paz total en la cárcel de Itagüí era Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, el mismo que podría salir de la cárcel La Picota en Bogotá tras recibir el beneficio de libertad condicional.

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Según ha trascendido alias 'Tom', uno de los principales cabecillas de la estructura criminal 'La Oficina’ y fundador de ‘Los Chatas’, podría quedar en libertad entre este viernes y sábado tras una decisión de un juzgado.

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Hay que recordar que Mesa Vallejo permanece recluido desde el pasado 10 de agosto en Bogotá por orden del presidente Abelardo de la Espriella y ahora saldría del centro penitenciario por un periodo de prueba de 10 meses tras cumplir más del 90 % de la pena que lo tenía tras las rejas.

Sobre alias 'Tom' hay que indicar que fue capturado en diciembre de 2017 y recibió una condena de 13 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

"Según información que nos entregó el gobierno norteamericano, este criminal controlaba cerca del 70% de todas las estructuras armadas del Valle de Aburrá y tenía la suya, la propia, 'Los Chatas', muy famosa por sanguinaria, con un poder extendido desde el norte hacia toda la subregión, pero incluso también por fuera de Antioquia", sostuvo en el momento de su traslado el concejal y exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.

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No obstante, su nombre adquirió relevancia por su participación como uno de los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá en los acercamientos de paz promulgados por el expresidente de Colombia, Gustavo Petro.

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A la espera de que se haga oficial la salida de prisión de alias 'Tom', los ojos de los habitantes y las autoridades del Área Metropolitana están puestos en la cárcel La Picota, debido a los antecedentes criminales del hombre que llegó a ser uno de los hombres más buscados en el departamento por las autoridades estadounidenses.

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