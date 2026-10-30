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Blu Radio  / Nación  / INPEC traslada a otros 9 extraditables de La Picota al hangar de la DEA para entrega a autoridades

INPEC traslada a otros 9 extraditables de La Picota al hangar de la DEA para entrega a autoridades

La mayoría de los requeridos están relacionados con investigaciones por narcotráfico y concierto para delinquir.

Cárcel la Picota.jpg
Cárcel la Picota de Bogotá.
Foto: Inpec.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó el traslado de nueve personas solicitadas en extradición desde la cárcel La Picota, en Bogotá, hasta el hangar de la DEA, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar el procedimiento en medio de varias solicitudes del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La mayoría de los requeridos están relacionados con investigaciones por narcotráfico y concierto para delinquir.

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Entre las personas trasladadas están Juan Carlos Ojeda Realpe, Jeovanny Aguilar Jiménez y Jeison Stiven Acosta Ansasoy, solicitados por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

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También fueron trasladados Eduardo Martínez Álvarez y Jean Carlos Ansasoy Narváez. Este último es señalado de integrar una red de narcotráfico que estaría vinculada con las disidencias de las Farc.

En el grupo figura, además, Werling Palacios Palacios, requerido por presuntas alianzas criminales para el envío de cocaína y marihuana. Otro de los trasladados es Óscar Hernando Giraldo Gómez, quien supuestamente pertenecería a una organización dedicada al transporte de cargamentos de droga por el mar Caribe.

La lista se completa con Édgar Germán Montoya Montoya y Po Ya Lin, cuyos nombres también aparecen en el reporte del traslado de las nueve personas desde el centro penitenciario hasta el hangar de la DEA.

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Las autoridades señalan presuntas conexiones con redes dedicadas al envío de estupefacientes y con estructuras armadas ilegales de México y Centroamérica.

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