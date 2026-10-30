ONU extiende Misión de Verificación en Colombia a 2027 y retira seguimiento a la reforma rural

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la renovación del mandato de la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027. Sin embargo, la resolución incorporó un cambio en sus funciones: la misión dejará de hacer seguimiento a la implementación de la reforma rural integral del acuerdo de paz de 2016, una labor que pasará a estar en manos de las instituciones del Estado colombiano.

La decisión fue respaldada por los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y responde a una solicitud del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que el pasado 12 de octubre había planteado revisar el alcance del trabajo de la misión y que la reforma rural fuera asumida como una responsabilidad nacional.

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Con esta modificación, la Misión de Verificación concentrará sus labores en dos funciones principales: verificar la reincorporación de los exintegrantes de las Farc y las garantías de seguridad.

Durante la sesión, la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Tammy Bruce, celebró que el Gobierno colombiano solicitara limitar el alcance de la misión y aseguró que el organismo debe concentrarse en sus objetivos principales.



“Colombia ha pedido al Consejo de Seguridad que se limite el ámbito de esta misión, volviendo a su función central: garantías de seguridad y de reintegración. Hemos apoyado esa solicitud y nos complace verla plasmada en el texto convenido”, afirmó.

La diplomática también defendió que los gobiernos asuman directamente sus responsabilidades nacionales y que las misiones internacionales concentren sus esfuerzos en objetivos de paz y seguridad.

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Por su parte, el representante de Colombia ante Naciones Unidas, el embajador Mauricio Gaona, defendió la modificación del mandato y sostuvo que responde a los cambios que ha tenido el conflicto armado en el país.

Durante su intervención, aseguró que la decisión no significa que el Gobierno esté en contra de la paz, sino que busca adaptar el acompañamiento internacional a las actuales condiciones de seguridad.

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“Lo que hemos hecho hoy aquí no va en contra de la paz. Simplemente es entender cuáles son las circunstancias en el país y entender cómo han evolucionado la guerra y el conflicto. Y, por lo tanto, las Naciones Unidas también tienen que evolucionar con su mandato para ser más eficaz”, señaló.

El embajador también afirmó que Colombia enfrenta problemáticas como el crecimiento de las organizaciones criminales, el desplazamiento forzado, los secuestros y el reclutamiento de menores, y defendió que la paz debe estar acompañada de seguridad, justicia y presencia estatal en los territorios.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento de algunos compromisos del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc en 2016.

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Sin embargo, su mandato ya había tenido modificaciones. El año pasado, el Consejo de Seguridad retiró de sus funciones la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico del acuerdo.

Con la nueva resolución, la misión continuará en Colombia hasta octubre de 2027, pero tendrá un alcance más reducido, enfocado en la reincorporación de los excombatientes y las garantías de seguridad.