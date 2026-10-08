ONU pide fortalecer la implementación del acuerdo de paz

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió que la violencia contra excombatientes, líderes sociales y comunidades vulnerables sigue siendo uno de los principales obstáculos para consolidar la paz en Colombia. En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación, correspondiente al periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2026, el secretario general, António Guterres, pidió mantener los compromisos del acuerdo de paz y garantizar la continuidad de su implementación.

Uno de los datos más preocupantes del documento es el asesinato de 13 excombatientes de las Farc en lo corrido de este año. Durante el periodo evaluado, la Misión verificó ocho homicidios, seis de ellos ocurridos en agosto. Además, se registraron 15 intentos de homicidio contra esta población en 2026, frente a cinco casos reportados en 2025. Desde la firma del Acuerdo de Paz, Naciones Unidas ha verificado 501 asesinatos de excombatientes.

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A este panorama se suman las denuncias por reclutamiento de menores. Según cifras de la Defensoría del Pueblo citadas en el informe, entre 2024 y julio de 2026 se documentaron 1.173 casos. Asimismo, entre el 27 de junio y el 30 de agosto, unas 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos. Naciones Unidas también recibió 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales en 17 departamentos durante el periodo analizado.

Reclutamiento de menores Foto de Procuraduría modificada con inteligencia artificial

Frente a este escenario, Guterres insistió en la importancia de fortalecer las garantías de seguridad para excombatientes, líderes sociales y comunidades étnicas, así como de asegurar los recursos necesarios para los procesos de reincorporación. El organismo destacó que más de 11.000 excombatientes permanecen en este proceso, pero advirtió sobre la incertidumbre en su financiación y sobre cuál será la entidad responsable de acompañarlos.



El informe también señala dificultades en la Reforma Rural Integral, entre ellas los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria y la inseguridad que enfrentan los beneficiarios de tierras. Aunque el Gobierno anunció una revisión de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de predios, sectores campesinos y organizaciones sociales pidieron mantener los avances en el acceso a la tierra.

En medio de la transición política del país, el secretario general de la ONU señaló que el nuevo Gobierno es el tercero en asumir las instituciones y los compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Aunque todavía no se ha detallado su estrategia de implementación, Naciones Unidas destacó la disposición del Ejecutivo al diálogo y su intención de cumplir las obligaciones constitucionales y jurídicas relacionadas con el acuerdo.

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El documento será presentado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, el próximo 12 de octubre, por Miroslav Jenča, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación en Colombia. Guterres concluyó que el acompañamiento internacional seguirá siendo fundamental para superar los obstáculos pendientes, fortalecer los avances alcanzados y contribuir a la construcción de un país más seguro y en paz.