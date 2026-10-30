JD Vance, Pete Hegseth y gral. Dan Caine: los hombres más poderosos de Trump estarán en Colombia

Estados Unidos prepara una ofensiva diplomática, política y militar en Colombia durante noviembre, con tres visitas de alto nivel que podrían marcar una nueva etapa en las relaciones entre Bogotá y Washington.

Se trata del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine; el vicepresidente JD Vance; y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Tres visitas con objetivos diferentes, pero conectadas por una misma estrategia: combatir el narcotráfico, fortalecer la seguridad regional y ampliar la influencia estadounidense en América Latina.

Publicidad

La primera visita sería la del general Dan Caine, durante la segunda semana de noviembre

Caine es el principal asesor militar del presidente Donald Trump. Su agenda estaría concentrada en la cooperación entre las Fuerzas Armadas, el intercambio de inteligencia, la seguridad fronteriza y la lucha contra los carteles.

Uno de los temas centrales sería el llamado Escudo de las Américas, la estrategia regional impulsada por Washington contra el crimen organizado. Su visita coincidiría con los ejercicios militares que desarrollan más de 300 uniformados estadounidenses en Tolemaida, Cundinamarca, hasta el 11 de noviembre. Allí se trabaja en interdicción marítima, operaciones terrestres, ciberdefensa y amenazas con drones.



Caine ya había visitado Caracas el pasado 3 de junio para abordar la estabilidad venezolana y la seguridad hemisférica.

¿Qué significa su llegada? Que Estados Unidos buscaría pasar de la cooperación tradicional a una coordinación militar más amplia, con especial atención a Venezuela, las rutas del narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

Publicidad

La segunda visita sería la del vicepresidente JD Vance, prevista para la tercera o cuarta semana de noviembre

Aquí la agenda tendría un alcance mucho más político y económico. Vance se reuniría con el presidente Abelardo De La Espriella para discutir narcotráfico, seguridad, migración, comercio e inversión estadounidense.

Publicidad

Uno de los asuntos sensibles serían los aranceles impuestos por Donald Trump. Colombia buscaría su suspensión, argumentando la emergencia provocada por el terremoto que afectó al Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca.

J.D. Vance, fórmula vicepresidencial de Donald Trump Foto: AFP

También se discutirían proyectos de infraestructura, energía y tecnología.

La visita formaría parte de una gira regional que incluiría Argentina, donde Vance se reuniría con Javier Milei, y posiblemente Chile, para un encuentro con el presidente José Antonio Kast.

Publicidad

¿Cuál es la importancia? Que Washington no solamente estaría buscando acuerdos militares, sino consolidar alianzas políticas y económicas con gobiernos latinoamericanos considerados estratégicos.

Y la tercera visita sería la del secretario de Guerra, Pete Hegseth, cuya fecha todavía estaría por ajustarse

Publicidad

Hegseth ha buscado visitar Colombia desde la llegada de De la Espriella a la Presidencia. Incluso se contempló su presencia en la posesión presidencial en Cali.

Su agenda sería la más sensible en materia de seguridad.

Pete Hegseth Foto: AFP

Estados Unidos buscaría fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y, especialmente, contra el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, una región estratégica por su frontera con Venezuela.

Publicidad

La cooperación podría incluir inteligencia, vigilancia aérea y tecnología militar, como los drones MQ-9 Reaper, de los cuales Colombia tendría previsto disponer de tres unidades. En agosto, durante reuniones en Panamá, Hegseth anunció la incorporación de Colombia a una coalición contra los carteles y planteó la posibilidad de operaciones militares conjuntas.