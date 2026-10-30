Temblor en Colombia hoy: sismo de magnitud 4.0 sacudió Chaparral, Tolima, esta madrugada

Un temblor de magnitud 4.0 se registró en la madrugada de este viernes 30 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro fue ubicado en el municipio de Chaparral.

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:27 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, según la información oficial de la entidad.

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Detalles del sismo en Chaparral, Tolima

De acuerdo con el reporte del SGC, el sismo fue localizado a 15 kilómetros de Roncesvalles, municipio del sur del Tolima. Las coordenadas registradas por la entidad corresponden a la latitud 3.88 y la longitud -75.63.

Estos son los datos principales del evento:



Fecha: viernes 30 de octubre de 2026

Hora: 2:27 a. m. (hora local)

Epicentro: Chaparral, Tolima

Magnitud: 4.0

Profundidad: superficial (menor a 30 kilómetros)

Ubicación de referencia: 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima)

El Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 4.0 a las 2:27 a. m. (hora local) del 30 de octubre de 2026, localizado a 15 km de Roncesvalles, Tolima. Según el boletín actualizado, el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano precisó en su boletín que la información proporcionada está sujeta a cambios, por lo que los datos de magnitud y localización pueden ser ajustados en revisiones posteriores.

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Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales de daños o personas afectadas por este movimiento.

Actividad sísmica en Chaparral durante octubre

El sismo de este viernes se suma a una serie de temblores reportados en esta zona del sur del Tolima durante las últimas semanas.

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Temblores recientes registrados por el SGC

El 8 de octubre, a las 4:40 de la tarde, se reportó un temblor en Chaparral, Tolima, que de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano alcanzó una magnitud de 4.0, la misma registrada en el evento de este 30 de octubre.

Posteriormente, el SGC reportó otros movimientos en la misma zona. El 12 de octubre se registró un sismo de magnitud 3,3 en Chaparral, y el jueves 22 de octubre la entidad reportó otro de magnitud 3,0 y profundidad superficial en ese municipio.

El día anterior al evento de este viernes también hubo actividad en la zona. En la madrugada del jueves 29 de octubre se registró un temblor de magnitud 3,1 en Chaparral, con profundidad superficial, según el reporte oficial.

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En algunos de los reportes de octubre, el SGC también ha ubicado los sismos cerca de otros municipios de la región. En uno de los eventos del 6 de octubre, el epicentro quedó a 8 kilómetros de Roncesvalles, a 11 de San Antonio y a 30 de Chaparral.

¿Qué significa un sismo superficial?

El Servicio Geológico Colombiano clasifica como superficiales los sismos cuyo hipocentro se encuentra a menos de 30 kilómetros de profundidad. Este dato aparece en el boletín del evento registrado este 30 de octubre.

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Cómo reportar si sintió el temblor

El SGC habilita en sus canales oficiales un formulario para que los ciudadanos informen si percibieron un sismo. La entidad publica en su cuenta de X la pregunta “¿Sintió este sismo?” junto con el enlace para reportarlo. Esta información contribuye al análisis de la intensidad con la que se perciben los movimientos en distintas zonas del país.

La entidad recomienda consultar sus canales oficiales para obtener información actualizada sobre la actividad sísmica en Colombia.