Sector constructor celebra posibilidad de desarrollar vivienda con actualización de POT en Medellín

Tras la aprobación en segundo debate del proyecto de acuerdo para reglamentar el Plan de Ordenamiento de Medellín a mediano plazo, diversas han sido las posturas frente a las consecuencias que podría tener en los próximos meses las determinaciones que ahora pasaron a reglamentación para ser sancionadas por el alcalde Federico Gutiérrez.

Desde el gremio inmobiliario, Federico Estrada, gerente de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, indicó que si bien se pudo haber logrado autorizaciones para desarrollos con mayor posibilidad de densidad poblacional, algo dinamizará este sector es la reducción en los requisitos para construir.

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Ya no serán necesarios planes de renovación urbana para la ejecución de proyectos por parte de constructores, la norma ahora contempla asuntos como la figura de reactivación o revitalización.

"Lo que sí yo sí puedo aseverar es que es un POT que facilita más la construcción que antes, que atiende las necesidades y los llamados que hacía el gremio para el desarrollo inmobiliario", aseguró Estrada.



No obstante, el espíritu liberal de la iniciativa también ha generado cuestionamientos frente a la habitabilidad de la ciudad para la población más vulnerable.

Así lo planteó el concejal José Luis Marín, uno de los tres que votó negativo el proyecto de acuerdo, y quien argumentó que mayores garantías para el desarrollo inmobiliarios van en detrimento de la vivienda de interés social y le entrega un ‘cheque en blanco’ al mercado para que se regule a sí mismo en medio de un panorama de más de 38.000 familias que requieren vivienda en la ciudad.

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"Muy posiblemente sí va a permitir que se empiece a construir de nuevo vivienda en Medellín porque liberaliza en extremo los requerimientos. Pero esa vivienda no hay ninguna garantía de que sea vivienda para los habitantes de Medellín cuando hay una gran demanda frente a la vivienda de renta corta", manifestó el concejal.

Dentro de las proyecciones para construir unas 200 mil viviendas en los próximos años se espera que estos proyectos se desarrollen en inmediaciones del corredor del río Medellín, terrenos altamente valorados, pero alejados de zonas de riesgo en caso de emergencias climáticas.

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Ahora la reglamentación que realizará el Distrito en las próximas semanas será clave para determinar la ejecución de las normas aprobadas.