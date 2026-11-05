Concejo de Medellín aprobó nuevo POT: no en todas las comunas se podrá tener vivienda turística

La transformación del modelo de desarrollo urbano de Medellín dio un nuevo paso en la madrugada de este jueves, luego de que el Concejo Distrital aprobara en segundo debate el proyecto de acuerdo que modifica a mediano plazo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La iniciativa obtuvo 18 votos a favor y tres en contra, después de una discusión que se extendió por más de 14 horas y estuvo marcada principalmente por controversias alrededor de la construcción y autorización de viviendas turísticas o de renta corta.

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El presidente del Concejo, Alejandro De Bedout, advirtió que no en todos los lugares podrá desarrollarse la vivienda turística: El Poblado, Laureles, Belén y en el centro estarán la mayor cantidad de polígonos de media y alta mixtura que estarían aptos para este tipo de actividad económica.

"Ya todos esos polígonos están definidos en unos croquis que tenemos y que fueron aprobados, en donde efectivamente eso era lo que estaba pidiendo la ciudadanía para poder mitigar temas de convivencia, de ruido, de problemáticas en algunos barrios y esta va a ser la fórmula para poderlo contrarrestar", explicó.



Los concejales coincidieron en que la revisión debía facilitar la construcción de vivienda frente a las condiciones establecidas en el POT vigente desde 2014. De acuerdo con cifras oficiales mencionadas durante la discusión, más de 38.000 familias en Medellín requieren una vivienda nueva y se espera que con esta nueva hoja de ruta se estimule la construcción de alrededor de 220.000 unidades, especialmente en lotes sobre el corredor del río Medellín.

No obstante, advirtieron que dentro de lo aprobado estos desarrollos habitacionales deben contar de manera obligatoria con parqueaderos para reducir la problemática en diferentes comunas con el parqueo en zonas no autorizadas.

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"¿Cómo así que en el año 2014 el POT dejó que se podía construir vivienda sin construir parqueaderos? Eso era absurdo. La gente compró su vivienda y a la vez compró sus vehículos. ¿Y dónde parqueaban los vehículos? Pues en la calle, porque el proyecto de vivienda que compraban no les ofrecía parqueaderos", argumentó.

La mayor parte de concejales coincidieron en que debe armonizarse las disposiciones legales y administrativas con la realidad constructiva y la composición socioeconómica de los hogares en la ciudad, pues la caída en la oferta de vivienda no necesariamente responde a una menor demanda, sino al desplazamiento de los proyectos hacia otros municipios y regiones.

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Ahora el proyecto de acuerdo aprobado deberá ir a su reglamentación por parte del Distrito, teniendo en cuenta el texto base, para posteriormente pasar sanción del alcalde Federico Gutiérrez antes de terminar este año y pueda entrar en vigencia en 2027.