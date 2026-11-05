Pico y placa en Medellín hoy jueves 5 de noviembre de 2026: Restricción vehicular para placas 3 y 6

Este jueves 5 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa en Medellín restringe la circulación de vehículos particulares con placas terminadas en 3 y 6. La restricción vehicular se extenderá desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., según el decreto 1490 de 2026 y la información divulgada por la Secretaría de Movilidad. Esta medida tiene como objetivo reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en áreas clave del Valle de Aburrá.

Pico y placa en Medellín este jueves 5 de noviembre

En el marco de la normativa de pico y placa en Medellín hoy, no podrán circular los vehículos particulares cuyas placas finalizan en 3 y 6. El horario de restricción es bajo el formato de rotación continua desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en la mayoría de las zonas del Valle de Aburrá. Esta restricción vehicular busca disminuir el tráfico en el centro urbano de Medellín y facilitar la movilidad en el área metropolitana en un día de alta demanda.

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Sanciones por incumplimiento

Las personas que infrinjan la medida de pico y placa Medellín hoy se enfrentan a una multa estimada en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalente a aproximadamente $633,200 COP. Además de la sanción económica, los vehículos podrían ser inmovilizados. Para los infractores, existe la posibilidad de pagar el 50% del valor de la multa si se efectúa el pago dentro de los primeros cinco días hábiles, lo que reduciría el costo a cerca de $316,600 COP. Evite sanciones verificando exactamente la placa y los horarios de restricción para este jueves.

Recomendaciones para hoy en Medellín

Para quienes buscan alternativas de movilidad en esta jornada de pico y placa Medellín hoy, el uso de vehículos eléctricos, híbridos o convertidos a gas natural comprimido representa una opción viable, ya que están exentos de esta normativa. Además, los ciudadanos pueden optar por el uso del transporte público, como el metro, bicicletas o compartir vehículos con otros usuarios. Se recomienda estar atento a aplicaciones móviles que ofrecen información en tiempo real sobre el tráfico y facilitar la planificación de sus desplazamientos en el día.



Para mañana, viernes 6 de noviembre, la restricción cobijará placas diferentes. Es crucial revisar las placas afectadas y los horarios para planear su movilidad adecuadamente y evitar inconvenientes.