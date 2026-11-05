Sonia Margarita Abuchar fue designada como presidenta encargada de ISA

La Junta Directiva de Interconexión Eléctrica S.A, ISA, designó por unanimidad a Sonia Margarita Abuchar Alemán, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, como la nueva presidenta encargada de la compañía.

La decisión tomada recientemente implica que Olga Patricia Castaño Díaz dejará de ejercer las funciones de presidenta encargada y continuará desempeñándose como vicepresidenta de Estrategia.

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Hay que mencionar que Abuchar tiene más de 27 años vinculados a ISA y sus empresas, y durante su trayectoria ha ocupado diferentes cargos directivos lo que la hacen una gran conocedora de ISA.

Actualmente, Abuchar se desempeña como vicepresidenta Jurídica de ISA, secretaria de la Junta Directiva y miembro de diferentes juntas directivas. También fue directora de Gestión Regulatoria y Jurídica de la compañía y secretaria general de XM.



Adicionalmente, la Junta Directiva ratificó por unanimidad a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente del órgano directivo, cargo que ocupa desde abril de 2025.

Dentro del orden del día también aprobó la conformación de los comités de Negocios, Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación, Auditoría y Riesgos, y Talento Organizacional.