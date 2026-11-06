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Al menos 15 heridos dejó aparatoso accidente con volcamiento de bus en la vías Las Palmas

En hechos que son materia de investigación, un bus de servicio público terminó sobre la calzada contraria y a su paso embistió una motocicleta.

Accidente de tránsito en la vía Las Palmas.jpg
Accidente de tránsito en la vía Las Palmas.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Autoridades de movilidad y organismos de salud atienden en la madrugada de este 6 de noviembre un accidente vial con varios heridos registrado en el oriente de Medellín.

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Los hechos se registraron sobre el kilómetro 7 de la avenida Las Palmas a la altura de la Colegiatura donde un bus de servicio público que transitaba en sentido oriente - occidente, hacia la capital antioqueña, salió de su calzada y terminó volcado sobre el corredor de ascenso.

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Durante su trayectoria el vehículo de transporte de la empresa Trans Unidos embistió a un motociclista y, según reportes preliminares, al menos 14 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, por lo que fue remitida a un centro asistencial.

A la espera de un parte consolidado sobre las afectaciones del siniestro, las autoridades investigan sus causas y si podrían responder a fallas mecánicas o humanas.

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Mientras avanza la atención de la emergencia la calzada de ascenso permanece con cierre total, mientras que la de descenso con paso controlado. La situación no afecta la conexión con el Túnel de Oriente y el aeropuerto José María Córdova.

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Como vías alternas las autoridades recomiendan tomar el Alto del Escobero en Envigado o desde el norte la autopista Medellín - Bogotá.

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