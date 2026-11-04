Accidente de bus en la vía Panamericana deja dos muertos y varios heridos en Rosas, Cauca

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Panamericana, a la altura del sector de Chontaduro, jurisdicción del municipio de Rosas, Cauca, donde un bus de servicio público de la empresa Flota Magdalena, adscrito a la Línea Gacela, colisionó contra un tractocamión que se encontraba volcado sobre la carretera.

De acuerdo con las primeras versiones, el bus, que cubría la ruta Cali-Pasto, al parecer, habría presentado fallas en el sistema de frenos, lo que habría ocasionado que el conductor perdiera el control y terminara chocando contra el vehículo de carga. Sin embargo, las causas exactas del siniestro son materia de investigación.

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"El bus pertenecía a la empresa Flota Magdalena y cubría la ruta Cali-Pasto. Al parecer, se quedó sin frenos y colisionó contra otro vehículo. Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos personas fallecidas", manifestó Víctor Valencia, integrante del Cuerpo de Bomberos de Rosas, Cauca.

El reporte preliminar señala que el accidente deja, hasta el momento, dos personas fallecidas y varios pasajeros heridos. La emergencia generó una rápida reacción de los organismos de socorro y los equipos de atención médica, que llegaron al lugar para auxiliar a las víctimas.



Tras ser atendidos en el sitio del accidente, los lesionados fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de los municipios de Rosas, Timbío y Popayán, donde reciben atención médica de acuerdo con la gravedad de sus heridas.

Entre tanto, las autoridades adelantan las labores correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las posibles responsabilidades en este nuevo siniestro vial ocurrido en uno de los corredores más importantes del suroccidente colombiano.

