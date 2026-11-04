Ataque con explosivos contra el peaje de Media Canoa, en la vía Cali-Buga

Un nuevo hecho de violencia se registró en la mañana de este miércoles 4 de noviembre contra la infraestructura vial del Valle del Cauca. En esta ocasión, el peaje de Media Canoa, ubicado en el kilómetro 36 de la carretera que comunica a Cali con Buga, fue blanco de un ataque con explosivos.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían lanzado un artefacto explosivo contra las instalaciones del peaje, ubicado en jurisdicción del municipio de Yotoco. La detonación ocasionó daños materiales en dos de las casetas, aunque, por fortuna, no dejó personas heridas.

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Tras lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al lugar para atender la emergencia y garantizar la seguridad en el sector. Una vez realizadas las primeras verificaciones, se habilitó nuevamente el paso vehicular por este corredor, para la conexión entre Cali, el norte del Valle, el Eje Cafetero y el centro del país.

Este nuevo atentado genera preocupación, pues se presenta pocos días después de las amenazas atribuidas a las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', contra la infraestructura de los peajes en esta zona del suroccidente colombiano.



Cabe recordar que durante el pasado fin de semana también fue atacado el peaje del sector El Mango, sobre la vía Panamericana, en el corredor que comunica a Popayán con Pasto. En ese caso, los responsables habrían utilizado una motocicleta acondicionada con explosivos.