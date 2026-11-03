En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Temblor en Colombia
Daniel Quintero
Jesús de Miguel
Elecciones en Estados Unidos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Siete días sin noticias de joven secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca

Siete días sin noticias de joven secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca

Según manifestó Giovanni Castaño, familiar de la joven, hasta el momento no han recibido ninguna llamada ni comunicación por parte de los captores. La familia sigue a la espera de alguna información que permita conocer qué ocurrió con Lizeth.

Mujer secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca.
Mujer secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Este martes se cumplen siete días desde el secuestro de Lizeth Alejandra Castaño, una joven de 19 años que fue raptada por hombres armados cuando se encontraba en una panadería de propiedad de sus familiares, en el Valle del Cauca.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Mientras las autoridades mantienen los operativos para dar con su paradero, su familia continúa sumida en la incertidumbre y sin recibir noticias sobre su estado o ubicación.

Últimas noticias

Edificio afectado por el terremoto en el barrio Bretaña, de Cali.
Pacífico

Vecinos de edificios en riesgo de colapso de Cali piden acelerar demoliciones tras nuevo temblor

Plan piloto puente Cali
Pacífico

Espacios bajo los puentes de Cali podrían convertirse en zonas de actividad económica

Publicidad

Según manifestó Giovanni Castaño, familiar de la joven, hasta el momento no han recibido ninguna llamada ni comunicación por parte de los captores.

La familia sigue a la espera de alguna información que permita conocer qué ocurrió con Lizeth y, sobre todo, que dé esperanzas de su pronto regreso a casa.

"En el momento no sabemos nada, creemos que claramente es un secuestro por cómo sucedió todo. Estamos esperando que la liberen que nos hagan un llamado o algo, pero hasta el momento no tenemos nada, ella es una personita muy joven trabajadora, muy juiciosa, es una muchacha que merece estar estudiando, ella es muy emprendedora", dijo Giovanni Castaño.

Le puede interesar: Ella es la mujer que fue secuestrada en una panadería en Guacarí, centro del Valle

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Entretanto, los habitantes de Acacías han expresado su solidaridad con la familia a través de velatones, movilizaciones y jornadas de oración, con las que piden por la pronta liberación de la joven.

Publicidad

Estas muestras de apoyo buscan mantener viva la esperanza y exigir que Lizeth Alejandra pueda regresar sana y salva junto a sus seres queridos.

Entre tanto, las autoridades continúan con las labores de búsqueda, mediante un plan candado y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en los principales corredores viales del municipio.

Publicidad

Además, se mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita establecer el paradero de Lizeth Alejandra Castaño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad