Siete días sin noticias de joven secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca

Este martes se cumplen siete días desde el secuestro de Lizeth Alejandra Castaño, una joven de 19 años que fue raptada por hombres armados cuando se encontraba en una panadería de propiedad de sus familiares, en el Valle del Cauca.

Mientras las autoridades mantienen los operativos para dar con su paradero, su familia continúa sumida en la incertidumbre y sin recibir noticias sobre su estado o ubicación.

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Según manifestó Giovanni Castaño, familiar de la joven, hasta el momento no han recibido ninguna llamada ni comunicación por parte de los captores.

La familia sigue a la espera de alguna información que permita conocer qué ocurrió con Lizeth y, sobre todo, que dé esperanzas de su pronto regreso a casa.

"En el momento no sabemos nada, creemos que claramente es un secuestro por cómo sucedió todo. Estamos esperando que la liberen que nos hagan un llamado o algo, pero hasta el momento no tenemos nada, ella es una personita muy joven trabajadora, muy juiciosa, es una muchacha que merece estar estudiando, ella es muy emprendedora", dijo Giovanni Castaño.



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Entretanto, los habitantes de Acacías han expresado su solidaridad con la familia a través de velatones, movilizaciones y jornadas de oración, con las que piden por la pronta liberación de la joven.

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Estas muestras de apoyo buscan mantener viva la esperanza y exigir que Lizeth Alejandra pueda regresar sana y salva junto a sus seres queridos.

Entre tanto, las autoridades continúan con las labores de búsqueda, mediante un plan candado y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en los principales corredores viales del municipio.

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Además, se mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita establecer el paradero de Lizeth Alejandra Castaño.

