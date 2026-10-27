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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ella es la mujer que fue secuestrada en una panadería en Guacarí, centro del Valle

Ella es la mujer que fue secuestrada en una panadería en Guacarí, centro del Valle

Hombres armados y encapuchados se la llevaron en una camioneta, en presencia de su novio y un trabajador del establecimiento.

Mujer secuestrada en Guacarí, Valle del Cauca.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

Lizeth Alejandra Castaño Montes, es la joven de 19 años que fue secuestrada en el municipio de Guacarí, en el centro del Valle del Cauca, en la mañana de este miércoles.

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Los hechos al interior de una panadería del barrio La Primavera, al sur del municipio, cuando la víctima se encontraba abriendo el establecimiento junto a un trabajador y su novio. Tres hombres armados, encañonaron a los hombres y obligaron a Lizeth a subir a una camioneta, en la que escaparon minutos después.

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"Estamos ofreciendo hasta 30 millones de pesos re recompensa para quien dé información al respecto de dónde está la camioneta en la que se llevaron a la joven, por dónde ha transitado y dónde puede estar esta persona que fue secuestrada", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Lizeth Alejandra es la hija del dueño de la panadería donde ocurrieron los hechos, y su familia sería propietaria de varios establecimientos similares en el municipio. Hasta el momento no se tiene ninguna hipótesis de las causas de su secuestro, y según las autoridades, los captores aún no se han comunicado para exigir dinero por su liberación.

"Se fortalecerán las acciones operativas en el municipio con presencia articulada de Policía y Ejército en los corredores viales, tanto urbanos como terciarios. Se están adelantando todas las acciones para poder esclarecer este caso lo más pronto posible", aseguró Jaime Durán subsecretario de Gestión en Convivencia y Seguridad del Valle del Cauca.

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La Fuerza Pública adelanta un plan candado en Guacarí y también sectores cercanos como los corregimientos de Rozo y Santa Elena, además de los municipios de Ginebra y El Cerrito, para localizar a la joven secuestrada y lograr su rescate.

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