Secuestran a una joven en una panadería de Guacarí, Valle del Cauca

Todo un operativo de búsqueda se ha desplegado en el municipio de Guacarí, en centro del Valle del Cauca, para dar con el paradero de una jovencita de 19 años quien habría sido secuestrada en la madrugada de este martes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la mañana cuando la joven se encontraba en el interior de una panadería del barrio La Primavera, en la zona urbana del municipio, junto a un trabajador de establecimiento y otro joven que sería el novio de la víctima.

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Tres hombres armados, ocultando sus caras con pasamontañas, llegaron en una camioneta hasta el establecimiento, encañonaron a un trabajador de la panadería y a la pareja de la joven, quien fue obliga a subir al vehículo. Aun las autoridades no revelan el nombre de la secuestrada, pero lo que se dice es que es la hija del propietario de esa panadería.

La Fuerza Pública adelanta un plan candado en ese municipio que está ubicado a 1 hora y 15 minutos del norte de Cali. Las autoridades del departamento se reúnen a esta hora en la Alcaldía de Guacarí para realizar un consejo extraordinario de seguridad por este secuestro. En esa zona del Valle del Cauca hay presencia de las disidencias de las Farc.