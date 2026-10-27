Nueva protesta por llegada de más habitantes de calle al barrio Belalcázar en Cali

Nuevamente el centro de Cali se encuentra bloqueado por manifestaciones de la comunidad. Desde tempranas horas de este martes, estudiantes, docentes, directivos y vecinos de la sede Nuestra Señora de los Remedios de la I. E. General Alfredo Vásquez Cobo salieron a protestar en inmediaciones de la estación de MÍO Cien Palos, por las malas condiciones del plantel, pues en las últimas horas uno de los muros externos colapsó.

Según la comunidad, el colegio desde años atrás registraba un deterioro de la infraestructura, el cual empeoró con el terremoto del pasado 10 de agosto. Y a pesar de las peticiones de la comunidad educativa, la alternativa que se implementó fue el cerramiento del área afectada, sin embargo, aseguran que los arreglos no habrían iniciado.

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"Se cayeron los muros y lastimosamente dicen que eso no hace parte de las aulas. Sin embargo tenemos seis salones dañados. Llevamos tres meses del terremoto y no hay solución. La vida de nuestros profesores y de nuestros hijos está en riesgo, porque el colegio se puede caer", indica una de las madres de familia manifestantes.

El mal estado del colegio ha obligado a modificar las clases de los estudiantes, pasando de una jornada única a tener doble jornada, para evitar exponer a los menores de edad a las áreas que corren mayor riesgo.



"Por ejemplo los techos, nunca aseguraron las tejas y por los vientos, por las palomas, ahora después del terremoto pues han tenido daños y movimientos que las han hecho colapsar. El muro externo se cayó y otro está a punto de caer. Nos tocó suspender las clases a seis grupos y modificar la jornada, esto afecta las dinámicas con los padres de familia", señaló Raúl Maya, rector de la institución educativa.

Otro de los aspectos que está generando incomodidad para la comunidad educativa es el incremento de habitantes de calle en inmediaciones de la institución, provenientes del sector de Ciudad Paraíso, el cual está siendo intervenido por la Alcaldía de Cali, aseguran que la inseguridad y el consumo de sustancias se ha incrementado por la presencia de las personas en esta condición.