Barbacoas, Nariño, protesta por fallas en el servicio eléctrico y facturas de más de $7 millones

Blu Radio llegó hasta la subregión del Telembí, en Nariño, donde la indignación es total por las deficiencias en el servicio de energía eléctrica. Los más de 65.000 habitantes de las zonas urbana y rural tienen que soportar los cortes de energía que se registran diariamente en esta población nariñense. Por eso, aseguran que no pagarán las facturas ni permitirán la apertura de la única oficina de recaudo hasta que se encuentre una solución al problema.

Los habitantes de Barbacoas se encuentran desesperados ante la situación que afrontan por los continuos y prolongados cortes del servicio de energía eléctrica.

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El descontento ciudadano por las recurrentes interrupciones del servicio y los elevados costos de las facturas ha desencadenado intensas jornadas de protesta y manifestaciones. Las comunidades califican el servicio como costoso, ineficiente e indigno.

Así lo asegura doña Colombia Quiñónez, quien recibió una factura que supera los siete millones de pesos y afirma que tendrá que vender su casa para poder cumplir con el pago de un servicio que considera de pésima calidad.



Como ella, miles de familias de esta población de la subregión del Telembí se encuentran desesperadas, pues aseguran que no saben cómo van a pagar las millonarias facturas.

Aunque el problema no es responsabilidad de la Administración municipal, el alcalde de esta población nariñense, Mario Hurtado, hizo un duro llamado a Cedenar, entidad encargada de suministrar el servicio, para que envíe funcionarios con poder de decisión. Cuestionó que, en lugar de recibir respuestas claras, lleguen comisiones que únicamente recogen las quejas sin ofrecer soluciones concretas.

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Además, pidió que se cumplan los compromisos que se establezcan con la comunidad.

Los usuarios del servicio manifestaron que el cierre de la oficina será por tiempo indefinido, hasta que se revisen el mantenimiento de la interconexión eléctrica y las tarifas.

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«Nuestra protesta es pacífica y así nos vamos a mantener. Es hora de que los funcionarios de Centrales Eléctricas pongan fin a tanta tramitología y establezcan una brigada permanente en Barbacoas para que, cuando se presenten los cortes del fluido eléctrico, las reparaciones se puedan realizar rápidamente», aseguró un líder comunitario de la región.

Otros habitantes consideran que el grave problema de Cedenar es la politización, situación que, según ellos, ha llevado a la empresa a ser inoperante y a atender únicamente las peticiones de los políticos de turno.