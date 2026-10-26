Alcaldía de Cali anuncia medidas de atención social y seguridad tras protestas en San Bosco

Las protestas registradas este lunes en el barrio San Bosco reflejan la preocupación de la comunidad por la cantidad de habitantes de calle que permanecen en el sector y las situaciones que se presentan en sus alrededores. Frente a esta problemática, la Alcaldía de Cali anunció acciones de atención social, salud y seguridad para responder a las inquietudes de los residentes y mejorar las condiciones de convivencia en la zona.

Entre las medidas previstas está la atención prioritaria de aproximadamente 300 personas en situación de calle que presentan condiciones de salud más críticas.

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“Estamos brindando acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud y adelantando las acciones necesarias para el traslado de aproximadamente 300 personas que presentan condiciones de salud más críticas y requieren atención prioritaria. Asimismo, se contempla su reubicación en un sitio de larga estancia para habitantes de calle, con el fin de garantizar una atención integral, especializada y acorde con sus necesidades”, señaló Nigeria Rentería, secretaria de Bienestar Social.

La intervención también contempla medidas para reforzar la seguridad y la convivencia en San Bosco, los entornos escolares y los barrios cercanos, en respuesta a las preocupaciones expresadas por los habitantes durante las manifestaciones.



Una de las principales preocupaciones de la comunidad está relacionada con la seguridad en los entornos escolares. Según denuncian los habitantes, personas en situación de calle estarían permaneciendo en los alrededores de instituciones como los colegios Santa Librada y San Juan Bosco, así como de otros planteles educativos. Además, advierten sobre presuntos saqueos y el hurto de elementos de valor al interior de algunas de estas instituciones.