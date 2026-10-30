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Secuestro exprés en Medellín: ocho delincuentes amordazaron a familia para robarles y un joven murió

Un grupo de ocho delincuentes ingresó a una vivienda en el barrio Nueva Villa La Iguaná, donde amordazaron a los residentes para hurtarles dinero y celulares en un hecho que terminó en tragedia.

Seguridad Bucaramanga.
Seguridad Bucaramanga.
Policía Nacional
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

En el barrio Nueva Villa la Iguaná, cerca de la sede de la Universidad Nacional en Medellín, un grupo de aproximadamente ocho personas ingresó a una vivienda durante la madrugada para amordazar a los residentes, retenerlos en el inmueble y robar dinero en efectivo junto con varios equipos tecnológicos. El hecho fue reportado a las autoridades mediante una llamada a la línea 123 tras el traslado de uno de los heridos a un centro asistencial.

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De acuerdo con el reporte, los agresores irrumpieron en la residencia hacia las 2:00 de la mañana mientras los habitantes dormían. Una vez adentro, los hombres amenazaron a los ocupantes con armas de fuego y cortopunzantes, los amordazaron para evitar que pidieran auxilio y procedieron a buscar objetos de valor dentro de la propiedad, logrando apoderarse de 300.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

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Durante el tiempo que duró el sometimiento de la familia dentro del inmueble, los asaltantes atacaron con armas cortopunzantes al esposo y al hermano de la mujer denunciante. La falta de acceso a medios de comunicación impidió la alerta inmediata a los cuadrantes, ya que las víctimas quedaron privadas de la libertad e incomunicadas tras la sustracción de sus teléfonos personales.

Tras lograr desatarse, la mujer trasladó a su esposo de 20 años y nacionalidad venezolana al área de urgencias de la Policlínica, debido a la gravedad de sus heridas. Posteriormente, los uniformados acudieron a la vivienda para inspeccionar el lugar y encontraron en la primera planta a un joven de 19 años, hermano de la denunciante, quien yacía sin signos vitales tras sufrir múltiples heridas con arma blanca mientras permanecía amordazado.

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Personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y del CTI de la Fiscalía asumieron la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas en la zona para rastrear la ruta de escape de los ocho involucrados y avanzar en el esclarecimiento de las causas del ataque.

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