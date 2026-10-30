Secuestro exprés en Medellín: ocho delincuentes amordazaron a familia para robarles y un joven murió

En el barrio Nueva Villa la Iguaná, cerca de la sede de la Universidad Nacional en Medellín, un grupo de aproximadamente ocho personas ingresó a una vivienda durante la madrugada para amordazar a los residentes, retenerlos en el inmueble y robar dinero en efectivo junto con varios equipos tecnológicos. El hecho fue reportado a las autoridades mediante una llamada a la línea 123 tras el traslado de uno de los heridos a un centro asistencial.

De acuerdo con el reporte, los agresores irrumpieron en la residencia hacia las 2:00 de la mañana mientras los habitantes dormían. Una vez adentro, los hombres amenazaron a los ocupantes con armas de fuego y cortopunzantes, los amordazaron para evitar que pidieran auxilio y procedieron a buscar objetos de valor dentro de la propiedad, logrando apoderarse de 300.000 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares.

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Durante el tiempo que duró el sometimiento de la familia dentro del inmueble, los asaltantes atacaron con armas cortopunzantes al esposo y al hermano de la mujer denunciante. La falta de acceso a medios de comunicación impidió la alerta inmediata a los cuadrantes, ya que las víctimas quedaron privadas de la libertad e incomunicadas tras la sustracción de sus teléfonos personales.



Tras lograr desatarse, la mujer trasladó a su esposo de 20 años y nacionalidad venezolana al área de urgencias de la Policlínica, debido a la gravedad de sus heridas. Posteriormente, los uniformados acudieron a la vivienda para inspeccionar el lugar y encontraron en la primera planta a un joven de 19 años, hermano de la denunciante, quien yacía sin signos vitales tras sufrir múltiples heridas con arma blanca mientras permanecía amordazado.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y del CTI de la Fiscalía asumieron la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas en la zona para rastrear la ruta de escape de los ocho involucrados y avanzar en el esclarecimiento de las causas del ataque.