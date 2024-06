Retiran del cargo a policías involucrados en robo de dinero a mujer en Bogotá

Dos policías en Bogotá fueron retirados de sus cargos tras ser acusados de robar dinero a una mujerque había solicitado su ayuda por un problema de seguridad en su apartamento en Usaquén, al norte de la ciudad. El incidente ha generado una considerable atención pública y un pronunciamiento formal de la Policía Nacional.

La Denuncia y el robo

La víctima denunció que los oficiales, tras mostrar una actitud amable, aprovecharon un momento de distracción para sustraer dinero de su cartera. La mujer, buscando asistencia policial, descubrió la falta del dinero después de que los uniformados se retiraron de su domicilio.

Para confirmar sus sospechas, la denunciante contactó a uno de los policías implicados, inventando una historia sobre una cámara de seguridad instalada en su casa.

“Lo que hice fue ‘cañarlos’. Entonces decidí llamarlos y me inventé que tenía una cámara en la casa, cosa que, pues no era cierta, y ellos me aceptaron,” relató la mujer. El oficial finalmente admitió el robo, justificándolo por la grave situación económica de su hermano y prometiendo devolver el dinero triplicado, promesa que no cumplió.

Pronunciamiento de la Policía Nacional

En respuesta al incidente, el coronel William Lara Avendaño, vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá, condenó la actuación de los uniformados involucrados. “Rechazamos de manera contundente la actuación de dos uniformados, quienes se ven inmersos en un presunto delito que va en contra de los principios institucionales,” declaró Lara en una entrevista con Noticias Caracol.

Los policías fueron apartados de sus cargos y se inició una investigación penal y disciplinaria en su contra. Lara enfatizó que estos hechos no representan a los 170,000 hombres y mujeres que diariamente trabajan con vocación de servicio por la convivencia y seguridad de los colombianos.

La acción rápida y transparente por parte de la Policía Nacional busca restaurar la confianza pública y asegurar que se tomen medidas apropiadas contra los oficiales que violan los principios éticos y legales de la institución.