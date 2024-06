En la localidad de Usaquén, una mujer denunció que dos policías la robaron después de que ella los llamara buscando ayuda por un tema de seguridad. Según su versión, un patrullero y un subintendente le robaron dólares y dinero en efectivo colombiano. La víctima que vive en un apartamento ubicado en la calle 104 con 16 llamó a las autoridades por un tema de seguridad y la terminó denunciando que le sustrajeron más de 4.000 dólares.

"Me aceptaron que que efectivamente, sí se habían robado el dinero, que porque tenía un problema con el hermano, que estaba muy mal económicamente, que me lo iban a devolver supuestamente triplicado, cosa que no fue así. Yo le dije que me iba a comunicar y que les iba a poner su su respectiva denuncia", dijo la mujer víctima de este hecho.

Con una mentira piadosa ella logró la confesión de los uniformados, pues dijo que la cámaras de seguridad, inexistentes en su domicilio, había grabado el robo. Esto le dijeron los policías en la grabación que logró la mujer y que se registró en el informe del Ojo de La Noche.

La mujer grabó una conversación en la que el policía admitió ser un ladrón. El comandante de la Policía de Bogotá inició una investigación para verificar responsabilidades y que se devuelva lo robado.

“Cami, mamita yo no te cogí dólares. De la billetera si te sacaron 200.000 pesos si te lo digo de corazón, pero no dólares te lo juro por Dios y por mi hija linda”, fue la descarada confesión del policía.

La mujer, que les dio una oportunidad para devolver el dinero, aseguró que no volverá a confiar en la Policía y que mucho menos los iba a dejar entrar en su domicilio. Los uniformados no volvieron a contestar el teléfono.

Otro caso de sangre en Bogotá

En otro caso, un hombre agredió a su compañera sentimental en la calle, pero fue la comunidad quien reaccionó y logró detener al agresor para que fuera puesto a disposición de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación imputó al agresor el delito de tentativa de homicidio. La mujer se recupera en un centro médico mientras que el agresor está tras las rejas.

