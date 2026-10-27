Defensoría exige acciones inmediatas en Ataco, Tolima, por homicidios y denuncias de secuestro

La Defensoría del Pueblo exigió una respuesta inmediata y coordinada de las autoridades ante los hechos de violencia reportados en Ataco, Tolima, donde fueron asesinados una adolescente de 16 años y un adulto.

A estos casos se suman las denuncias de familiares y habitantes de la zona sobre el presunto secuestro de cinco personas, cuyo paradero y condiciones de seguridad aún deben ser verificadas por las autoridades.

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La entidad pidió adelantar las investigaciones para esclarecer los homicidios, establecer las circunstancias en las que ocurrieron y verificar las denuncias relacionadas con las cinco personas que habrían sido privadas de la libertad.

“La gravedad de estos hechos exige una respuesta inmediata y articulada de las autoridades para esclarecer los homicidios, verificar las denuncias y garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil”, señaló la Defensoría en su comunicado.



Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de brindar una protección especial ante el homicidio de la adolescente, teniendo en cuenta los derechos prevalentes de niñas, niños y adolescentes.

Ante estos hechos, la entidad instó a la Fiscalía General de la Nación a priorizar las investigaciones por los dos homicidios y a verificar las denuncias sobre el presunto secuestro.

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También solicitó a las autoridades competentes adelantar de manera urgente las actuaciones necesarias para establecer el paradero de las cinco personas reportadas como secuestradas y garantizar su seguridad.

Además, pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalecer las medidas de prevención y protección para las comunidades que puedan estar en riesgo, así como para los familiares y testigos. La entidad también reclamó atención integral y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas por estos hechos.

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Cabe destacar que en este municipio la Defensoría ya había emitido una Alerta Temprana en 2022, en la que había advertido sobre la disputa territorial entre estructuras de las disidencias de las Farc. En este contexto, la entidad ya había alertado sobre los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad relacionados con la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima.