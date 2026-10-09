En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Caso Blanca Pardo
Vuelo Avianca
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre secuestró a 13 niños en escuela durante algunas horas; Policía le dio de baja

Hombre secuestró a 13 niños en escuela durante algunas horas; Policía le dio de baja

Las familias de estos pequeños temieron lo peor durante el secuestro que vivieron sus hijos.

Hombre secuestró a niños en Brasil.
Hombre secuestró a niños en Brasil.
Foto: captura de video Band BR
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

La Policía brasileña rescató este viernes a los 13 niños que fueron mantenidos rehenes durante cerca de tres horas en una escuela en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, informaron las autoridades locales.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El secuestrador fue muerto a tiros por los policías, según afirmó la teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, en declaraciones a periodistas a puertas de la escuela.

Últimas noticias

Accidente de avión en brasil.jpg
Mundo

Tres militares murieron tras accidentes de avioneta cerca de un aeropuerto; hay video

Terremoto en Panamá afectó parte de la casa del expresidente Martinelli
Mundo

Terremoto en Panamá: parte de la casa del expresidente Martinelli se desplomó

Publicidad

Escasos minutos antes del tiroteo, la portavoz informó que las autoridades estaban negociando con el secuestrador, cuya identidad no fue divulgada.

Un hombre armado con un cuchillo permaneció unas tres horas en el interior del Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.

Publicidad

La Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que siguió la situación desde el principio y que desplazó a funcionarios para atender a los niños y a las familias.

El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente.

Publicidad

En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y durante el tiroteo que se desató murieron dos alumnos.

Relacionados

Brasil

Secuestro

Menores de edad

Publicidad

Publicidad

Publicidad