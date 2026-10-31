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Mintransporte anuncia 'Plan Meteoro' en vía Panamericana tras ataque terrorista en La Sierra, Cauca

La ministra ratificó que esta acción terrorista fue perpetrada por la estructura 'Carlos Patiño' de las disidencias de las Farc.

MinTransporte anuncia 'Plan Meteoro' en vía Panamericana tras atentado terrorista en La Sierra, Cauca.
Concesionaria Peajes Nacionales. / MinTransporte.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

A través de X, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, se pronunció sobre el atentado terrorista ocurrido en la mañana de este sábado contra el peaje de El Mango, en La Sierra, Cauca, el cual es el segundo registrado en ese sector en menos de 19 días.

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La ministra ratificó que esta acción terrorista fue perpetrada por la estructura 'Carlos Patiño' de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco', asegurando que estas estructuras atacan la infraestructura nacional para así avanzar con sus actividades ilegales.

Ataque en la vía Panamericana.
Tomado de redes sociales.

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En su trino la ministra Noguera anunción que en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del país se activará el 'Plan Meteoro', que consiste en presencia permanente de las Fuerzas Militares y la Policía, para evitar más ataques que pongan en riesgo la vida de las comunidades.

"El Cauca es una prioridad para el Gobierno. Estamos adquiriendo el equipamiento necesario para desplegar el Plan Meteoro, con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos. Tropas de la Brigada 29 permanecen en el sector realizando verificaciones para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y proteger a la población civil", aseguró la ministra.

Por otra parte, a través de un comunicado la Concesión Peajes Nacionales hizo un llamado al gobierno nacional para atender la crítica situación de orden público que se está viviendo en la vía Panamericana, pidiendo el fortalecimiento de las acciones de seguridad en la zona.

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En el documento la concesión informó que el conductor de la motocicleta utilizada en el ataque la dejó abandonada frente a una de las casetas de recaudo, y le advirtió del peligro que corrían las personas que se encontraban en la zona. Por esta razón se logró evacuar oportunamente el lugar evitando que ni los trabajadores, ni vecinos ni conductores resultaran heridos.

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