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Lanzan campaña "Medellín sin Pólvora": buscan disminuir cifra de quemados con pirotecnia de 2025

Autoridades recordaron que la temporada 2025 - 2026 dejó 82 lesionados con pirotecnia, entre ellos 29 menores de edad y un 43,9 % de víctimas que no manipulaban los elementos.

Pólvora
Alcaldía de Medellín
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

A pocas semanas de iniciar las festividades decembrinas, la Alcaldía de Medellín puso en marcha la campaña institucional "Medellín sin Pólvora", una estrategia orientada a proteger la vida, los animales y la seguridad de las familias. Esta iniciativa distrital se suma a las medidas preventivas que ya comenzaron a implementar los municipios del Oriente antioqueño y Envigado para frenar el uso y la quema de estos artefactos pirotécnicos en la subregión.

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De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud Distrital durante la temporada de vigilancia intensificada anterior, en la ciudad se reportaron 82 personas lesionadas, de las cuales 29 eran menores de edad. Un dato que encendió las alertas de las autoridades es que el 43,9 % de los afectados no estaba manipulando la pólvora, sino que se encontraba como observador, evidenciando el peligro latente al que se exponen quienes no participan directamente en su uso.

Manipulación Pólvora.jpg
Blu Radio. Manipulación pólvora. // Foto: creada con IA Pexelx, referencia

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"El año pasado tuvimos 82 personas lesionadas por pólvora en el periodo de vigilancia intensificada que empezó el 1 de diciembre y terminó el 16 de enero de este año. De esos lesionados, cerca del 33% tuvieron que tener atención intrahospitalaria y algunos de ellos con lesiones graves que incluyen amputación de dedos de la mano y otras lesiones en piel", señaló la secretaria de Salud, Natalia López Delgado.

Para mitigar estas emergencias, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para realizar controles operativos y jornadas pedagógicas de prevención en los eventos navideños de alta afluencia.

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y el DAGRD recordaron que el ruido y la combustión de la pirotecnia generan graves cuadros de estrés, desorientación y pánico en animales domésticos y silvestres, además del riesgo latente de incendios estructurales y forestales causados por globos de mecha incandescente.

Pólvora.jpg
Blu Radio. Pólvora //Foto: Alcaldía de Floridablanca

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"Las aves, las detonaciones hacen que abandone sus nidos, se mueren los polluelos, también se accidentan, se estrellan contra los vidrios, los animales, por ejemplo, los zarigüeyos, zorro perro, al salir ahuyentados son atropellados, entonces esa afectación es muy triste", indicó la secretaria (e) de Medio Ambiente, Elizabeth Coral.

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Frente a estas problemáticas, sondeos digitales revelan que nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora. La Administración Distrital invitó a la comunidad a sumarse a las actividades del Festival de Navidad y a priorizar tradiciones orientadas al cuidado de la vida, la convivencia y la preservación de la tranquilidad en los hogares antioqueños.

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