Urgencias en Medellín están al 160% a pocos días de la temporada decembrina: hay alerta

Una ocupación promedio del 160 % reportan los servicios de urgencias de la red hospitalaria de Medellín, una situación que mantiene en alerta a las autoridades de salud por la alta demanda de atención y la sobreocupación de las instituciones.

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía de Medellín, los servicios de urgencias estuvieron durante todo octubre por encima de su capacidad instalada. No obstante, la preocupación es porque la crisis también incluye las unidades de quemados, que enfrentan una alta presión en sus instalaciones.

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La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, aseguró que la alerta llega en un momento del año en el que la atención está puesta en los quemados y las personas que llegan heridas por riñas relacionadas con el consumo de licor durante la época decembrina.

"El año pasado tuvimos 82 personas lesionadas por pólvora en el periodo de vigilancia intensificada que empezó el 1 de diciembre y terminó el 16 de enero de este año. De esos lesionados, cerca del 33% tuvieron que tener atención intrahospitalaria y algunos de ellos con lesiones graves que incluyen amputación de dedos de la mano y otras lesiones en piel", expuso López.



Ante esta situación en la capital de Antioquia, las autoridades advirtieron que los pacientes podrían experimentar demoras en la atención debido a la saturación de los centros asistenciales e hicieron un llamado a la ciudadanía para prevenir accidentes.

Por ahora las autoridades en Medellín buscan reducir la presión sobre los servicios de salud y facilitar la atención oportuna de las personas que necesitarán la atención médica durante el último mes del año.