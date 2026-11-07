Ya son nueve cabecillas de la paz urbana en libertad y otros tres buscan el mismo beneficio

Con preocupación recibieron varios sectores políticos de Medellín la libertad condicional de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, exintegrante de la mesa de Paz Urbana en la cárcel de Itagüí que ya alcanzó el cumplimiento de más del 90% de su condena por concierto para delinquir.

El exsecretario de Seguridad y concejal de Medellín, Andrés Tobón, lamentó que posiblemente el espacio sociojurídico en la cárcel de Itagüí, finalizado por el presidente Abelardo de la Espriella, haya servido para la reducción de la pena.

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Según el actual corporado, ‘Tom’ se suma a un listado de nueve cabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá que recibieron beneficios penales, pero que además hicieron parte del polémico ‘tarimazo’ del entonces presidente Gustavo Petro en La Alpujarra el pasado 21 de junio de 2025

Entre los alias están ‘Clemente’, ‘Barbas’, ‘Alber’, ‘Mundo Malo’, ‘Perica’, ‘Naranjo’, ‘El Abogado’ y ‘El Montañero’. Este último fundador del grupo delincuencial El Mesa y sobre quien se presume podría estar en Europa.



"Seguramente le computaron lo que hizo en la cárcel hotel Ditaguí en esa mesa como trabajo. Esto es, por supuesto, indignante y refuerza lo que vengo diciendo hace ya varios años. En Colombia nos faltan herramientas legales para la persecución de los cabecillas", aseguró el corporado.

Tobón también advirtió que en una situación similar y buscando beneficios como el de ‘Tom’ estarían otros reconocidos cabecillas de estructuras delincuenciales como ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Lindolfo’, quienes podrían quedar en libertad en los próximos meses generando también inquietud sobre un posible reacomodo criminal en la capital antioqueña y la subregión metropolitana.

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"Nos han salido también con la oportunidad de reducción de penas y varios han intentado obtener medidas domiciliarias. Lo que sigue es una seguidilla también de algunos que están en pendiente, el indolfo mismo por supuesto. Y yo estoy seguro que Douglas y Pesebre trabajarán hasta el último alcance para buscar una salida, bien sea en domiciliario como lo que está buscando Douglas o bien sea también por beneficio", detalló.

Sobre ‘Tom’, capturado en 2017, se conoce que lideraba la banda ‘Los Chatas’ y luego de establecer alianzas con otros grupos criminales y asumió el control de buena parte de las actividades ilegales en el Valle de Aburrá, especialmente las relacionadas con extorsiones, narcotráfico y disputas territoriales.