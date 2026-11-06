En plena alerta por El Niño, habitantes de La Estrella protestaron por obras pendientes de acueducto

En medio del fenómeno de El Niño y las alertas por escasez de agua, nuevamente en el municipio de La Estrella realizarán plantón por obras inconclusas del acueducto desde hace seis años. Afectados aseguran que siguen padeciendo racionamientos y calles malas por la problemática.

La paciencia de los habitantes de La Tablaza y Pueblo Nuevo, en La Estrella, empieza a agotarse frente a unas obras de acueducto que, seis años después de recibir aprobación presupuestal, todavía no se traducen en una solución definitiva para el suministro de agua potable.

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La inconformidad está relacionada con las dificultades que enfrentan diariamente numerosas familias. En algunos edificios y barrios pasan varios días sin recibir agua, mientras que otros hogares deben recurrir a recipientes para poder realizar actividades tan básicas como bañarse. A esto se suman los reportes de agua turbia y los racionamientos que mantienen en incertidumbre a los usuarios.

El panorama también está relacionado con afectaciones que ha dejado la intervención inconclusa de las vías: calles deterioradas, acumulación de polvo, pantano y frentes de obra que hacen parte del paisaje cotidiano de estos sectores en el sur del Valle de Aburrá.



Por eso, ante los reiterados incumplimientos en los plazos, el más reciente fechado para el 18 de octubre de 2027, y los avances que, según la comunidad, no corresponden con los compromisos anunciados, los residentes realizaron un plantón.

"La lentitud en el plan maestro, la falsa promesa de agua en bloque y todas estas condiciones que se fueron creciendo y creciendo, creciendo al punto que la comunidad ya no aguanta más, hacen que volvamos a las calles a reclamar este líquido vital", señaló.

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Ospina indicó que la preocupación aumenta por la continuidad de la construcción y entrega de nuevos proyectos inmobiliarios en la zona que incrementan la demanda de agua y agrava las dificultades de abastecimiento si la infraestructura no está terminada y en capacidad de responder a las necesidades de la población.