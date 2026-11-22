El presupuesto de Medellín para 2027, que supera los 12 billones de pesos, recibió aprobación en primer debate en el Concejo Distrital, en medio de las inquietudes que persisten alrededor de las finanzas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), las transferencias que la compañía hará al Distrito y la situación económica de su filial Afinia.

El Proyecto de Acuerdo 112, presentado por la administración de Federico Gutiérrez, contempla recursos por 12.1 billones de pesos para financiar los programas y proyectos del último año de su actual periodo de gobierno.

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De ese monto, 9.3 billones, equivalentes al 76.6% del total, estarían destinados a inversión, mientras que 1.36 billones corresponden a gastos de funcionamiento y otros 1.02 billones al servicio de la deuda.

El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

En la distribución sectorial de los recursos, Educación y Salud concentran las mayores partidas, con 2.09 billones y 1.8 billones de pesos, respectivamente. También se contemplan inversiones por 618.352 millones para Seguridad y Convivencia, 562.729 millones para Infraestructura Física y 545.940 millones para Gestión y Control Territorial.



El secretario de Hacienda de la capital antioqueña, Orlando Uribe, destacó que Medellín es una de las ciudades que más invierte en el país en materia social.

"La ciudad de Medellín es la ciudad que invierte más de su presupuesto con un 86.5%. Barranquilla el 82% de lo corrido este año 2026. Cali el 81%, Cartagena el 80% y Bogotá el 79%. 206 billones de pesos van a inversión este año 2026", explicó el funcionario.

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Otros sectores beneficiados serán Inclusión Social y Familia, con 470.392 millones; el Inder, con 450.259 millones; Buen Comienzo, con 390.000 millones, y Movilidad, con 327.908 millones. Medio Ambiente y Cultura Ciudadana recibirían 178.838 millones y 160.664 millones, respectivamente.