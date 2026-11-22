Para muchos colombianos, pedir un carro desde el celular se ha convertido en algo cotidiano, debido a la practicidad y seguridad en el cobro, por lo que es una alternativa que muchos prefieren. Aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify e inDrive también son una fuente de ingresos para conductores que utilizan sus vehículos particulares para movilizar pasajeros. Sin embargo, esta actividad ha generado numerosas discusiones sobre su regulación y las sanciones que podrían enfrentar quienes la ejercen.

Ante ello, el escenario podría cambiar con el proyecto denominado 'Por allá sí voy', una iniciativa que llegó al Congreso de la República y busca regular el servicio de transporte intermediado por plataformas digitales, modernizar el transporte público individual tipo taxi y establecer nuevas disposiciones para el gremio.

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La propuesta plantea que los carros particulares puedan prestar servicios por medio de aplicaciones sin tener que cambiar sus placas o pasar de servicio particular a público. Sin embargo, el proyecto todavía debe avanzar en su trámite legislativo para convertirse en ley.

Conductores en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo podrían trabajar los carros particulares en Uber, DiDi e inDrive?

La iniciativa busca reconocer el transporte intermediado por plataformas digitales como una modalidad en la que las aplicaciones conectan a conductores con pasajeros. Bajo este esquema, las empresas serían consideradas intermediarias tecnológicas y no compañías tradicionales de transporte.

El artículo ocho del proyecto contempla el uso de vehículos particulares o de servicio público, siempre que estén vinculados a una plataforma digital. Los automóviles podrían ser conducidos por sus propietarios o por terceros que cumplan las condiciones establecidas.

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Para trabajar bajo esta modalidad, los conductores y vehículos tendrían que cumplir varios requisitos:



Inscribirse en el Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediado por Plataformas Digitales (RUNSTIP).

Contar con licencia de conducción vigente.

Cumplir las condiciones técnicas y de seguridad que establezca el Gobierno.

Tener los seguros exigidos y la revisión técnico-mecánica correspondiente.

El registro también incluiría a las plataformas y las empresas que las operan, con el propósito de que las autoridades puedan identificar a los participantes de esta actividad.

Hay un proyecto de ley que busca regular a estas plataformas como Uber, DiDi y más en Colombia Foto: AFP

¿Qué cambiaría para los conductores frente a las multas?

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Uno de los puntos que cambiaría con el proyecto de ley son las sanciones que actualmente afectan a los conductores de vehículos particulares por movilizar pasajeros.

La infracción D.12 del Código Nacional de Tránsito contempla una multa de 20 salarios mínimos legales vigentes y la inmovilización del carro por cinco días en la primera ocasión, 20 días en la segunda y 40 días en la tercera.

El proyecto propone crear infracciones específicas relacionadas con el incumplimiento de los requisitos del RUNSTIP y la suplantación o alteración de información de personas inscritas en el registro.

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Además, las aplicaciones tendrían que contratar seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, implementar mecanismos de seguridad para pasajeros y conductores, y explicar sus tarifas y comisiones.

La iniciativa también contempla que los conductores puedan solicitar una revisión humana ante suspensiones de sus cuentas y conocer las condiciones de cobro de cada plataforma.

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En caso de que se apruebe el proyecto, el transporte mediante aplicaciones tendría nuevas reglas, mientras el Ministerio de Transporte deberá reglamentar el funcionamiento del registro y otras condiciones del servicio.