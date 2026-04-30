Aumenta la instrumentalización de menores en Atlántico: bandas los usan como 'campaneros'

La recurrente utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de las bandas delincuenciales tiene en alerta a las autoridades del Atlántico, quienes se reunieron en una mesa intersectorial para definir acciones frente a las violencias que afectan a la niñez en el departamento.

Aunque no se registran cifras de reclutamiento forzado en el departamento, las autoridades reconocen que “sí existe una tendencia elevada de uso de menores en actividades ilícitas como el ‘campaneo’, motivadas por incentivos económicos, búsqueda de reconocimiento o necesidad de pertenencia”.

Luego, los niños y adolescentes son utilizados para servirles de informantes a los delincuentes, una instrumentalización que, a su vez, refleja situaciones complejas al interior de los hogares, pues hay casos en los que familias pueden estar vinculadas o ser permisivas frente a estas dinámicas, lo que refuerza la urgencia de intervenir desde el núcleo familiar.

"Las familias son el eje fundamental de esta sociedad y de allí es donde parte la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Creemos que si en el Atlántico tenemos familias fuertes, vamos a tener una primera infancia fuerte, vamos a tener una adolescencia fuerte y que nuestros niños y niñas finalmente puedan ser libres de todo tipo de violencias", expresó Lina Vargas, vocera del ICBF.



Varios son los datos que alertan sobre esta situación: en el Atlántico, hasta febrero de 2026, se registraron 13 muertes violentas de menores; mientras que a corte de marzo, 62 menores habían sido recuperados de actividades ilícitas en el departamento. Esto se suma a los 420 menores recuperados en 2025 y a otros 318 niños y adolescentes recuperados en 2024.

Adicionalmente, la Policía de Infancia y Adolescencia alertó sobre el uso de redes sociales para promover conductas de riesgo, incluyendo convocatorias a actos de indisciplina, falsas amenazas a instituciones educativas y situaciones de acoso escolar, lo que evidencia nuevos desafíos en los entornos digitales y familiares.