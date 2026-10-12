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Creciente del río de Oro sorprendió a visitantes de balneario en Piedecuesta; 2 personas rescatadas

Las fuertes lluvias en la parte alta del municipio provocaron una creciente repentina. Entre los afectados hay un menor de edad, según los organismos de socorro.

Desbordamiento del Río de Oro en Piedecuesta obligó a activar organismos de socorro.
Desbordamiento del Río de Oro en Piedecuesta obligó a activar organismos de socorro.
Imagen de la Defensa Civil.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Una creciente repentina del río de Oro sorprendió a los visitantes del balneario La Colina, en Piedecuesta, Santander, la tarde del domingo. La fuerza del agua obligó a activar a los organismos de socorro, que auxiliaron a las personas que se encontraban en el lugar.

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Dos de ellas, entre estas un menor de edad, tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica, dado que fueron arrastradas por la fuerza del agua.

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La emergencia se habría originado por las lluvias registradas en la parte alta del municipio, que provocaron un aumento repentino del caudal. La corriente tomó por sorpresa a quienes disfrutaban de este sitio turístico, donde los cambios en el nivel del río pueden representar un riesgo para los bañistas y visitantes.

Unidades de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos llegaron al balneario La Colina para atender la situación, apoyar la evacuación y auxiliar a los afectados. La situación se extendió hasta horas de la noche.

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Tras la primera atención, las dos personas fueron trasladadas a centros asistenciales entre ellos, el menor de edad.

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Este tipo de emergencias puede presentarse, incluso, cuando no llueve directamente en el sitio turístico, pues las precipitaciones en la parte alta de la cuenca pueden aumentar el caudal en cuestión de minutos.

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Los organismos de socorro recomiendan estar atentos a los cambios en el nivel y la fuerza del agua, y abandonar las orillas ante cualquier señal de creciente. La situación vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de visitar ríos y balnearios durante la temporada de lluvias en Santander, especialmente, en zonas donde una creciente súbita puede sorprender a quienes ingresan al agua o permanecen cerca de la corriente.

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