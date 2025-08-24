El balneario del Oriente de Antioquia que aman los turistas y está muy cerca de Medellín

El Balneario Nudillales, en Alejandría, Antioquia, es uno de los destinos favoritos en la subregión del Oriente antioqueño. Rodeado de montañas y bañado por aguas cristalinas, ofrece piscinas naturales, pesca de sabaletas y espacios ideales para paseos familiares o de amigos.

Ubicado a solo tres horas en carro desde Medellín, el acceso combina carretera con un recorrido corto de 6 kilómetros desde el parque principal del pueblo. La caminata hasta el balneario transcurre entre paisajes verdes y senderos sombreados, con vistas únicas del valle del Nare.



¿Cómo llegar a Alejandría, Antioquia, desde Medellín?

Para llegar desde Medellín hasta Alejandría, se toma la vía hacia Guatapé o San Rafael, atravesando municipios como Marinilla y El Peñol. El recorrido en carro particular dura aproximadamente tres horas, en medio de paisajes montañosos y vistas al embalse Peñol-Guatapé. También hay buses intermunicipales que salen desde la terminal del Norte de Medellín, con trayectos regulares que conectan la capital antioqueña con este municipio del Oriente. La vía en mejores condiciones, mientras tanto, es la Medellín - San Vicente Ferrer - Alejandría.

Balneario en Alejandría, Antioquia. Foto: Google Maps.

El lugar ofrece planes como el 'Día de Sol', con almuerzo típico, cabalgata y pesca, además de paquetes con hospedaje y botepaseo. Su versatilidad lo convierte en un sitio perfecto tanto para escapadas rápidas como para fines de semana completos en contacto con la naturaleza.



Un destino que hace poco reabrió puertas

El turístico balneario del Oriente de Antioquia. Foto: Balneario Nudillales.

Después de un cierre que generó incertidumbre, Nudillales reabrió en junio de 2025 con la promesa de impulsar nuevamente la economía de Alejandría. Hoy es uno de los principales atractivos turísticos del Oriente, capaz de dinamizar hasta el 70 % del turismo del municipio.

Por esa importancia económica, la reapertura del Balneario Nudillales ha sido recibida como una oportunidad para el turismo sostenible, pues además, el espacio combina descanso, aventura y tradición, consolidándose como uno de los destinos imperdibles y más accesibles desde Medellín.