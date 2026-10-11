Lluvias son insuficientes para elevar niveles de embalses: siguen los cortes de agua en Medellín

Las intensas lluvias de la última semana en Medellín y el Valle de Aburrá siguen sin ser suficientes para llevar a los niveles requeridos el embalse de Piedras Blancas, del cual se surten de agua potable unos 300.000 habitantes del nororiente y centroriente de la capital antioqueña.

Así lo indicó EPM quien por cuarta semana consecutiva decidió mantener los cortes programados del líquido para evitar escasez y lograr un abastecimiento mínimo de este afluente ubicado en el corregimiento de Santa Elena.

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Durante los últimos siete días la empresa de servicios públicos informó que los sectores afectados por los cortes lograron un promedio de ahorro diario por vivienda de 80 litros de agua, mientras que en el sur del Valle de Aburrá abastecidos por el embalse La Fe y en el norte por Riogrande II los ahorros alcanzaron los 32 y 34 litros respectivamente, menos de la mitad de la meta establecida de 70 litros.

Colapso de vías por lluvias en Medellín. Foto: captura de pantalla video ciudadano.

León Yepes, gerente encargado de Acueducto de EPM, indicó que las precipitaciones de los últimos días solo han elevado el nivel de Piedras Blancas en un 3% y que el afluente está a un 68.7% de su capacidad, cuando hace un mes superaba el 92%. Por esta razón se requieren los cortes.



"Si bien se han presentado unos ahorros con las interrupciones, estos no han sido suficientes para poder garantizar la estabilidad de nuestro embalse y la prestación del servicio. Es por eso es que vamos a continuar con las interrupciones programadas en los horarios habituales durante la próxima semana, para ver si logramos mantener y acercarnos un poco más a esa meta de ahorros", puntualizó.

La medida continuará rotando día por medio entre los dos grupos de barrios establecidos inicialmente y donde interrumpirán el servicio de agua entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana del día siguiente.

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Este lunes 12 de octubre el racionamiento corresponde a los barrios: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N° 2, en la Comuna Popular; La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de la Cima N° 1 y Versalles N° 2, en la Comuna Manrique; Campo Valdés, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central, pertenecientes a la Comuna Aranjuez; Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam de la Comuna Villa Hermosa; y finalmente en la Comuna Buenos Aires está Barrios de Jesús.