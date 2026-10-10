Con Puesto de Mando Unificado atienden más de cien familias damnificadas por lluvias en Medellín

Tras varias horas de intensas lluvias, las autoridades de Gobierno y gestión del riesgo en la ciudad de Medellín avanzan en la atención de las zonas más afectadas, especialmente en el occidente de la ciudad, donde la creciente de la quebrada La Iguaná generó estragos.

Según el reporte más reciente entregado por el alcalde encargado, Manuel Villa, sobre el cauce del afluente, a la altura del barrio Nueva Villa de La Iguaná, se han identificado preliminarmente 89 familias damnificadas, correspondientes a 216 personas que perdieron enseres y otras pertenencias tras las inundaciones en la vía pública y el ingreso de agua a las viviendas.

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De igual manera, en el mismo barrio identificaron tres viviendas colapsadas y ordenaron la evacuación definitiva de seis inmuebles más. La atención, con más de 140 personas de diferentes entidades de socorro y gestión del riesgo, también se brinda a 17 familias afectadas por la misma quebrada en zonas como El Pesebre y Blanquizal. No obstante, en las próximas horas el número de afectaciones podría aumentar tras la consolidación del censo.

"Estamos acompañándolos y avanzando en la entrega de kits para dormir, kits de aseo y otras ayudas humanitarias urgentes. También estamos gestionando alojamiento temporal para las familias que así lo necesitan. Nuestros equipos de salud han atendido personas con lesiones leves, pero también han atendido casos que han requerido el acompañamiento en materia de salud mental", sostuvo Villa.



En la Junta de Acción Comunal de Nueva Villa de La Iguaná fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se articulan acciones para atender la emergencia con unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, Espacio Público, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, Ponalsar, el Ejército y otras secretarías del distrito.

Las precipitaciones en Medellín y el Valle de Aburrá dejaron 420 llamadas de emergencia a la línea 123, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y afectaciones en las operaciones del aeropuerto Olaya Herrera.

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Cinco quebradas alcanzaron nivel de riesgo rojo: El Tablazo, La Presidenta y La Guayabala, en Medellín; La Jabalcona, en Guayabal, y El Sesteadero, en Itagüí.