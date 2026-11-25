Hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, la medida de pico y placa Medellín hoy afectará a los ciudadanos con vehículos particulares cuyas placas terminen en 0 y 2. La restricción vehicular está vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., según lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad. En particular, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, esta normativa busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en la ciudad.

Pico y placa en Medellín este miércoles 25 de noviembre

Este miércoles, las placas que no pueden circular hoy en Medellín son las terminadas en 0 y 2. La restricción aplica durante el horario establecido, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., cubriendo toda la zona del Valle de Aburrá. Las autoridades reafirman la importancia de acatar la medida para garantizar una circulación vehicular más fluida y segura en la ciudad. La normativa es gestionada por la Secretaría de Movilidad con el objetivo de reducir embotellamientos en horas pico.



Sanciones por incumplimiento

El incumplimiento de la medida del pico y placa Medellín hoy conlleva a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $499.999 COP. Además, existe la posibilidad de una sanción tipo C, que según el Código Nacional de Tránsito, asciende a $633.111 COP, suma que también implica la inmovilización del vehículo. Para evitar sanciones, se recomienda a los conductores consultar las disposiciones actualizadas de la Secretaría de Movilidad.

Publicidad

Recomendaciones para hoy en Medellín

Los conductores con vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural registrados pueden circular sin restricciones. Además, los taxis tienen un horario separado de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., pero deben seguir las restricciones de mantenimiento y reparación visibles. Se recomienda a los ciudadanos utilizar alternativas de transporte como el metro o el servicio de buses para desplazarse por la ciudad durante el horario de restricción. Verifique la situación de tráfico en tiempo real a través de aplicaciones móviles y portales autorizados para evitar contratiempos.

Mañana, las restricciones del pico y placa Medellín se aplicarán a otras terminaciones de placas. Se invita a los ciudadanos a planificar sus viajes con antelación para asegurarse de cumplir con las normativas vigentes y evitar sanciones potencialmente costosas.