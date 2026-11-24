La Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida informó que su servicio de urgencias reporta sobreocupación, debido a la alta afluencia de pacientes, una situación que está generando una mayor demanda de atención en sus instalaciones en Medellín.

A través de un comunicado oficial, la institución dio a conocer la situación y explicó que, pese a las dificultades derivadas de la cantidad de personas, el equipo médico mantiene la atención oportuna a los usuarios.

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La Clínica Vida señaló que, ante este panorama, los pacientes son atendidos de acuerdo con la gravedad de su condición médica y los criterios establecidos por el sistema de clasificación de triage.

Frente a la alta demanda, el centro asistencial hizo un llamado a la ciudadanía para que haga un uso consciente y responsable del servicio de urgencias y recomendó que las personas que no requieran atención inmediata acudan a otros servicios en la capital de Antioquia.



Finalmente, la Clínica Vida reiteró que continuará trabajando para brindar los servicios médicos, especialmente en medio de la actual sobreocupación de su área de urgencias, lo que eventualmente retrasa la atención de las personas.