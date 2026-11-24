Hay preocupación en Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, por el incremento de enfermedades gastrointestinales que en las últimas semanas ha elevado la demanda de atención médica y amenaza con agravar la presión sobre los servicios de urgencias del municipio.

El Hospital La María, institución que asumió la operación del centro asistencial local, César Uribe Piedrahita, reveló que desde el pasado 20 de octubre ha atendido 887 pacientes con afecciones gastrointestinales, principalmente personas mayores de 18 años.

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Medidas de prevención

Frente a esta situación, el centro hospitalario y la Secretaría de Salud pidieron a la ciudadanía adoptar medidas de prevención y reconocer oportunamente los síntomas. En los pacientes con manifestaciones leves, la recomendación es guardar reposo y mantener una hidratación constante mediante suero de rehidratación oral, suministrado en pequeños sorbos frecuentes.



Sin embargo, advirtieron que hay señales que requieren atención médica inmediata, entre ellas, la resequedad de boca y lengua, sed intensa, ojos hundidos, disminución considerable de la orina y vómitos persistentes que impidan retener líquidos. También dijeron que deben ir a urgencias ante dolores abdominales intensos y continuos o la presencia de sangre o moco en las deposiciones.

Las autoridades insistieron, además, en reforzar las prácticas de higiene para reducir la propagación de estas infecciones. Entre las principales recomendaciones están hervir el agua destinada al consumo humano, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y lavar y desinfectar adecuadamente frutas y verduras antes de consumirlas.

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Finalmente, el Hospital La María pidió evitar la automedicación, especialmente, el consumo de antibióticos o medicamentos para detener la diarrea sin prescripción médica, debido a que estas prácticas pueden resultar peligrosas y empeorar las condiciones de los pacientes.