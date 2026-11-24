Las autoridades de Medellín adelantan gestiones para lograr que Santiago Charrero Forastero, un bebé de menos de un año de nacido, regrese con su madre al corregimiento de San Antonio de Prado, luego de que presuntamente su padre lo trasladara sin autorización hasta el departamento de Chocó.

El caso, que comenzó a ser conocido por las autoridades el pasado sábado, tiene en medio un conflicto familiar por la custodia del pequeño, surgido después de la separación de sus padres hace pocos días. Según la información conocida, la madre se había trasladado a vivir con algunos familiares y una cuñada, mientras se resolvía la situación entre la pareja.

Publicidad

La salida del menor habría ocurrido cuando la mujer se encontraba trabajando. En ese momento, el padre llegó a la vivienda y le manifestó a la cuñada que llevaría al niño a una cita médica. Sin embargo, horas después, los familiares se enteraron de que ambos se encontraban en un resguardo indígena del municipio de Lloró.

Tras conocer lo sucedido, las autoridades iniciaron la búsqueda del hombre y activaron contactos institucionales con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las comisarías de familia.



"Primero el papá comete un hecho arbitrario porque no lo puede llevar así de esa manera. Ahí pues precisamente interviene Bienestar Familiar y la comisaría de familia para intervenir y dar como la investigación necesaria y mientras se desarrolla eso, pues que realmente vuelva y regrese el niño donde la mamá", afirmó el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila.

Tras poner en conocimiento de las autoridades judiciales la desaparición del menor de edad, el padre también podría afrontar consecuencias penales por lo que también avanzan las gestiones para lograr que entregue la información pertinente que permita el retorno del menor a su hogar.