Durante la primera jornada de la audiencia que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz en el municipio de Apartadó, tres comparecientes, llamados a responder en calidad de no máximos responsables, entregaron sus versiones sobre la Operación Neptuno, en la que participaron integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares en 1997.

En estos hechos fueron retenidos cuatro campesinos de las familias Zapata Montoya y Valle Ramírez: dos fueron asesinados y otros dos permanecen desaparecidos.

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Uno de los testimonios fue el de Rolando Aldemar García Nieto, quien reconoció que permitió las ejecuciones y omitió su deber de proteger a las víctimas. También afirmó que durante el operativo hubo presencia de paramilitares y que estos participaron directamente en la retención de los campesinos.

"Las muertes directamente la produjeron y ejecutaron los miembros del grupo paramilitar. Lo anterior sin desconocer nuestra responsabilidad, nuestra participación y el encubrimiento que se realizó, que a la final lo reporté como bajas en combate. Y producto de esto fue que después obtuvimos felicitaciones, condecoraciones y permisos por parte del Comando Superior", indicó sobre las falsas bajas en combate.



Por su parte, Lessie Bornarg Sánchez reconoció que vio a dos de las personas retenidas con vida, sin armas y en condiciones de indefensión, y aceptó su responsabilidad por no haber intervenido para impedir lo ocurrido. Édgar Mueses Valbuena también pidió perdón por no haber actuado para evitar los hechos.

Sin embargo, los familiares cuestionaron las declaraciones y exigieron respuestas sobre lo sucedido con sus seres queridos, especialmente frente a las circunstancias de sus desapariciones.

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Juan Felipe García Arboleda, coordinador del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP, presentó el informe de contexto sobre las actuaciones de integrantes de la fuerza pública y grupos paramilitares en San José de Apartadó entre 1995 y 2007 y aseguró que desde justamente este último año se dictaron medidas para proteger a esta comunidad.

"El sistema interamericano de derechos humanos respondió con medidas cautelares y en 2017 presentó su informe de responsabilidad del Estado admitiendo al menos 303 víctimas de la comunidad de paz. La Corte Constitucional en el 2007 estableció que el Estado no cumplió con su deber de sancionar estos graves crímenes", indicó.

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En esta región operaban estructuras de las extintas FARC-EP, principalmente los frentes 5, 18 y 57, mientras las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá avanzaban en su expansión territorial. Paralelamente, la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa, desplegaba operaciones militares en la zona a través de unidades como los Batallones de Infantería Francisco de Paula Vélez y Voltigeros y unidades de contraguerrilla.

La audiencia también abordará otros cuatro hechos de violencia ocurridos entre 1995 y 2007 en San José de Apartadó, que dejaron 20 víctimas directas, entre ellas siete mujeres y siete menores de edad. Este 24 de noviembre continuará con el esclarecimiento de la masacre de La Cristalina, ocurrida en diciembre de 2005; la diligencia se adelantará hasta este jueves 26 de noviembre.