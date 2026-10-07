Ignorados y sin pago: médicos de Puerto Berrío cumplen una semana en paro y bloquean vía férrea

Con el bloqueo de la vía férrea que conecta con la zona del aeropuerto, médicos, enfermeras y auxiliares del hospital de Puerto Berrío intensificaron su llamado de atención, completando siete días de protestas ante los reiterados incumplimientos en sus salarios.

La situación actual responde al vencimiento del plazo pactado para el pasado 30 de septiembre, fecha en la que la empresa operadora Fismedic se había comprometido a ponerse al día con el pago de agosto y septiembre, acumulando en algunos casos hasta tres meses sin recibir un sueldo.

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Juan Bustos, médico general del centro asistencial, señaló que la administración sigue imponiendo trabas y realizando promesas incumplidas, lo que motivó a los trabajadores a detener la operación de un tren en la zona para exigir atención definitiva.

"Se comunicaron con nosotros, no hubo ninguna clase de respuesta ni favorable, ni tampoco una respuesta contundente en caso tal de todas esas enmiendas que nosotros nos lleva a la manifestación. No hay en el momento una recuperación del hospital, no hay en el momento ninguna respuesta para que esto se dé y aparte de eso siguen con la promesa de los pagos y nada que cumplen", afirmó Bustos.



El incumplimiento de la falta de pago se suma a la crisis asistencial del hospital que incluye la falta de especialistas en ginecología, escasez crítica de medicamentos para intubación, reservas de oxígeno que no alcanzan para una semana y la ausencia de insumos básicos como papel para electrocardiogramas.

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Mientras las vías férreas y la atención médica en el municipio continúan afectadas por las protestas, los trabajadores exigen soluciones inmediatas tanto a la operadora como a las autoridades departamentales para garantizar condiciones laborales dignas y la prestación segura del servicio de salud.