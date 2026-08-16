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Alertan por práctica en TikTok de automedicación capilar: expertos afirman estar preocupados

Los videos prometen resultados rápidos, pero especialistas advierten que usar productos sin diagnóstico puede empeorar la caída y causar efectos adversos.

Alopecia calvo calvicie
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Los videos de TikTok e Instagram que prometen frenar la caída del cabello en pocas semanas están llevando a algunas personas a iniciar tratamientos sin valoración médica. Especialistas advierten que esta práctica puede empeorar la alopecia y generar efectos que van más allá del cuero cabelludo.

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El problema está en que la caída del cabello no tiene una sola causa. Por eso, un producto que funcionó en otra persona no necesariamente tendrá el mismo resultado en quien decide replicar el tratamiento por cuenta propia.

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Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, explicó que cada tipo de alopecia requiere un manejo específico. “Si se utiliza un tratamiento que no corresponde al diagnóstico, no solo puede no funcionar, sino agravar el cuadro clínico”, señaló.

¿Qué riesgos tiene la automedicación capilar?

La tendencia incluye recomendaciones sobre productos como minoxidil y finasteride, además de mezclas de medicamentos e incluso aplicaciones inyectables realizadas en casa. De acuerdo con la especialista, combinar productos o utilizarlos sin conocer sus indicaciones puede representar un riesgo.

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Entre las complicaciones mencionadas por los expertos están:

  • Dermatitis y quemaduras.
  • Hipotensión y taquicardia.
  • Alteraciones hormonales.
  • Edemas faciales.

Saaibi también señala que en consulta se encuentran pacientes que consideran que ciertos medicamentos “no sirven”, cuando pudieron haberlos utilizado en dosis incorrectas o para una condición en la que no estaban indicados.

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Hábitos que influyen en la calvicie
Hábitos que influyen en la calvicie
Freepik

¿Cuánto tardan en funcionar los tratamientos para la caída?

Otro punto que preocupa a los especialistas son las promesas de resultados rápidos que circulan en redes sociales. Según la directora médica, los tratamientos respaldados por evidencia clínica pueden mostrar resultados entre los dos y los ocho o diez meses, dependiendo del diagnóstico y de la evolución de cada paciente.

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Por esta razón, las promesas de recuperar el cabello en menos de dos meses deben analizarse con cautela.

La recomendación es consultar cuando la caída supera aproximadamente los 100 cabellos diarios, cuando aparecen más cabellos de lo habitual en la almohada, la ropa o durante el baño, o cuando existe una disminución evidente de la densidad capilar.

La especialista considera que las redes pueden servir para informarse y llegar a una consulta con preguntas, pero no deberían convertirse en el punto de partida para automedicarse. El diagnóstico es el que permite establecer qué tratamiento corresponde a cada caso.

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