¿Por qué el cabello se cae arriba y no en los laterales? Desmienten mitos sobre la calvicie

La caída del cabello es una de esas preocupaciones que tiene casi que todo hombre. Un día el espejo registra una imagen conocida y, al siguiente, la coronilla ya no se ve igual. Lo curioso es que, mientras la parte de arriba se va aclarando, los laterales y la nuca siguen firmes, como si no pasara nada. Durante años esto ha dado pie a mitos, culpas al shampoo o a la gorra, pero la explicación real va por otro lado.

Especialistas de Mediarte, clínica de implante capilar en Colombia, aseguran que el patrón de la calvicie masculina no es casualidad y tampoco tiene que ver con malos hábitos cotidianos. Todo empieza mucho antes de lo que muchos imaginan.



Por qué el cabello se cae arriba y no en los laterales

La respuesta está en el origen del cuero cabelludo. Según explican los expertos, la piel y los folículos de la parte superior de la cabeza se desarrollan de manera distinta a los de la nuca y los laterales desde la etapa embrionaria. Esa diferencia hace que el cabello de atrás y de los costados no tenga los mismos receptores hormonales.

Por eso, esa zona suele mantenerse intacta incluso en hombres con calvicie avanzada. No es que ese cabello sea más fuerte, sino que simplemente no responde a las hormonas que provocan la caída.

El papel de las hormonas en la pérdida capilar

Aquí entra en juego la dihidrotestosterona, más conocida como DHT. Desde Mediarte lo explican sin rodeos: “la DHT en el cuero cabelludo se adhiere al vaso sanguíneo que va a cada folículo y disminuye su calibre. Al disminuirlo, llegan menos nutrientes al folículo así como menos oxígeno y, por ende, el cabello empieza a volverse más delgado hasta que se muere”.

Este proceso afecta sobre todo a la parte superior de la cabeza. Los laterales y la nuca no sufren ese impacto porque no tienen receptores sensibles a esta hormona. Cuando la caída no es hormonal, aclaran los especialistas, suele notarse de manera generalizada en todo el cuero cabelludo.



Mitos comunes sobre la calvicie que no son ciertos

A pesar de lo que muchos creen, hay varias ideas que no tienen respaldo médico:



Usar gorras o cascos no causa calvicie, siempre que se mantenga una buena higiene.

Lavarse el cabello todos los días no provoca su caída.

Cortarse el pelo no evita que se caiga ni lo hace crecer más fuerte.

El largo del cabello no influye en la pérdida capilar.

Lo que sí puede afectar son los peinados con tracción constante. Finalmente, el implante capilar aprovecha el cabello resistente de los laterales y la nuca para devolver cobertura a la parte superior, con resultados permanentes precisamente porque esos folículos no responden a la DHT.