Estas bebidas populares están relacionadas con la calvicie en hombres

La caída del cabello es, sin duda, una de las preocupaciones más frecuentes entre los hombres a medida que avanzan los años. Aunque la genética sigue siendo el principal factor en la mayoría de los casos, cada vez hay más evidencia que apunta a que los hábitos diarios, especialmente lo que se consume, también influyen de manera directa en la salud capilar.

En ese contexto, una investigación realizada por la Universidad de Tsinghua, en China, y publicada en la revista Nutrients, puso sobre la mesa una relación que ha abierto un debate inesperado: el consumo frecuente de ciertas bebidas populares podría estar asociado con un mayor riesgo de calvicie masculina. El estudio aclara que no se trata de una causa directa, pero sí de un vínculo que merece atención, sobre todo por la frecuencia con la que estos productos hacen parte de la rutina diaria.



¿Bebidas azucaradas, responsables de la calvicie?

Hábitos que influyen en la calvicie Freepik

El análisis señala que las bebidas azucaradas y los energizantes estarían relacionadas con la pérdida de cabello, principalmente por su alto contenido de azúcar. El consumo excesivo de este componente puede generar resistencia a la insulina, afectar la circulación sanguínea y, con el tiempo, debilitar los folículos pilosos.

Los datos también muestran que la alopecia no es un problema exclusivo de edades avanzadas. Aunque cerca del 50 % de los hombres empieza a notar la pérdida de cabello hacia los 50 años, alrededor del 25 % la experimenta desde los 21. Además, el estudio encontró que aproximadamente el 42 % de los consumidores habituales de bebidas energizantes tiene mayores probabilidades de presentar caída capilar.



Este panorama resulta llamativo si se tiene en cuenta la popularidad de este tipo de bebidas entre jóvenes y adultos, especialmente en jornadas laborales extensas o rutinas de alto desgaste físico y mental.



Por qué el consumo de estas bebidas afecta la salud del cabello

Los investigadores explican que el impacto no se limita únicamente al azúcar. Otros componentes presentes en estas bebidas también influyen en el ciclo de crecimiento del cabello y en la salud del cuero cabelludo, entre ellos:

Exceso de Azúcar: El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general.

El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general. Cafeína y Aditivos: Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo.

Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo. Impacto Hormonal: El exceso de azúcar y grasas poco saludables (a menudo acompañantes) puede alterar hormonas, acelerando la caída

A estos factores se suman otros elementos que también influyen en la caída del cabello. Estudios realizados en Estados Unidos indican que la ansiedad frecuente desde los 20 años, asociada al aumento de responsabilidades, puede relacionarse con la pérdida capilar. La falta de sueño y una alimentación poco equilibrada también juegan un papel importante.

Especialistas coinciden en que adoptar buenos hábitos —como una dieta balanceada, descanso adecuado y actividad física— no garantiza evitar la calvicie, pero sí ayuda a reducir los factores que pueden acelerarla y a cuidar la salud capilar a largo plazo.