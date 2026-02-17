MiLoto cayó en Duitama: un boyacense ganó $400 millones

El más reciente sorteo de MiLoto marcó un hecho histórico en Colombia: por primera vez el premio mayor cayó en Duitama, Boyacá, dejando a un nuevo millonario con un premio de $400 millones. El afortunado acertó los cinco números ganadores —04, 13, 15, 25 y 37— durante el sorteo No. 0486, realizado el lunes 16 de febrero de 2026.

El tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad de apuesta manual a un vendedor ambulante, lo que significa que el jugador eligió personalmente la combinación que lo convirtió en el primer gran ganador de MiLoto en ese departamento.

Más de 9.800 ganadores en un solo sorteo

Además del premio mayor, el sorteo dejó más de 9.800 ganadores en diferentes categorías de aciertos. De acuerdo con el balance oficial, el total de premiación superó los $483 millones, distribuidos entre quienes acertaron dos, tres y cuatro números.

La dinámica del juego permite múltiples oportunidades de ganar, lo que ha impulsado su popularidad desde su lanzamiento. El nuevo acumulado quedó fijado en $120 millones, cifra que vuelve a generar expectativa entre los apostadores para el próximo sorteo.



Un juego que aporta a la salud y al desarrollo social

Desde su creación en octubre de 2023, MiLoto ha entregado más de $43.951 millones en premios, con más de 2,5 millones de premios pagados en todo el territorio nacional. A la par, ha destinado más de $18.800 millones al sistema de salud colombiano, reforzando su impacto social.

El crecimiento sostenido del juego refleja una participación cada vez mayor de los colombianos, quienes encuentran en este formato una alternativa accesible y de bajo costo para apostar.



Cómo reclamar el premio y dónde jugar

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para iniciar el proceso de reclamación. También puede consultar requisitos y pasos oficiales en el portal de Baloto.

Publicidad

MiLoto está disponible tanto en línea como en miles de puntos físicos del país, incluyendo redes autorizadas y grandes superficies. Su facilidad de compra y reglas simples lo han posicionado como uno de los juegos de azar con mayor crecimiento en Colombia.

Con este histórico resultado, el interés por el próximo sorteo aumenta, especialmente ahora que el acumulado vuelve a empezar en $120 millones, manteniendo viva la expectativa de nuevos ganadores en todo el país.