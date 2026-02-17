En vivo
Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto cayó en Duitama: un boyacense ganó $400 millones

MiLoto cayó en Duitama: un boyacense ganó $400 millones

El sorteo 0486 de MiLoto dejó más de 9.800 ganadores en todo el país y marcó un hito al entregar por primera vez el premio mayor en Duitama, Boyacá. El afortunado acertó los cinco números y se llevó $400 millones, mientras el acumulado vuelve a subir a $120 millones.

