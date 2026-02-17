En vivo
La delegación de Rusia llega a Ginebra para nuevos contactos con EEUU y Ucrania

"El avión aterrizó", informó a la agencia rusa TASS una fuente cercana al equipo negociador.

Trump anuncia que Ucrania y Rusia iniciarán negociaciones inmediatas para fin de la guerra.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

