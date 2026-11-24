La institución educativa Chaparral y el Tanque de La Mulona son las dos obras que están en el ojo del huracán, luego de un informe de la Contraloría de Antioquia que evidenció que sus retrasos y falta de entrada en funcionamiento generan consecuencias para el municipio de Guarne, Oriente del departamento.

Según expuso el contralor Juan Carlos Serrano, para el caso del mencionado tanque, que costó 7.000 millones de pesos, pero no está en funcionamiento, ya hay un proceso de responsabilidad fiscal por 6.000 millones en curso. Además, se investigan otros hallazgos como el pago de intereses de créditos asumidos por la empresa Aquaterra y el municipio, en donde están involucrados los últimos tres alcaldes.

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A la par, en el caso del colegio, explicó que hubo una controversia contractual que impidió liquidar el contrato inicial, ante lo cual el municipio no acudió a la justicia arbitral, por lo que los posibles recursos no pudieron recuperarse. La obra no está en funcionamiento y aún se discute si se hacen nuevos diseños, responsabilidad que se le atribuye a las últimas cuatro administraciones.

"En el colegio Chaparral se encontraron una gran cantidad de temas muy comprometedores con la posibilidad de que lo que ya se había hecho, obviamente quede tirado a la basura. Eso es lamentable y muy deplorable que durante cuatro administraciones haya existido solo desidia y desinterés de parte de los administradores públicos para velar por la protección de los derechos de los niños", aseguró Serrano.



Frente a lo que seguirá en este proceso, el contralor detalló que la delegada de responsabilidad fiscal de la Contraloría y la Procuraduría deberán determinar si hay cabida a sanciones para los funcionarios involucrados.

"Lo que se sigue es el traslado de ocho procesos disciplinarios u ocho quejas de carácter disciplinario que deberán ser atendidas y estudiadas por la Procuraduría General de la Nación y cuatro procesos de responsabilidad fiscal que irán a la delegada de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de Antioquia", explicó el funcionario.

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Serrano envió un mensaje a los 125 alcaldes del departamento, recordando que los recursos públicos deben respetarse y cuidarse, y no deben construirse obras que luego se deterioren sin uso.

Finalmente, la Contraloría destacó que entregó el informe definitivo de la 33.ª actuación especial de fiscalización, frente a una meta de 16 en el plan de acción, lo que supera en más del 100 % lo previsto. La entidad hará su rendición de cuentas el próximo 2 de diciembre.