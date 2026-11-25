Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Angostura, luego de que dos hermanos fueron asesinados con arma de fuego. Al parecer, varios hombres armados sacaron a los hermanos de su vivienda y los ultimaron.

Este doble homicidio ocurrió cuando varios hombres llegaron en una camioneta, ingresaron a la vivienda ubicada en la vereda Mata Blanco y se llevaron por la fuerza a los dos hombres.

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Horas después, los cuerpos de los hermanos fueron encontrados sin vida y abandonados en un sector de la misma vereda. Las víctimas tenían múltiples impactos de bala y posteriormente fueron trasladadas a la morgue del municipio de Yarumal.

Las autoridades identificaron a los hermanos como Jhon Alonso Pérez Rojas e Iván Pérez Rojas, y, además, se vinculó que el primero tenía una condena de 202 meses de prisión por diferentes delitos



Este doble homicidio genera preocupación por la situación de orden público en el Norte antioqueño, en donde sólo en Angostura ya se reporta un incremento superior al 80 % en las muertes violentas en comparación con el año pasado.

Por ahora las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer por qué asesinaron a los dos hermanos, ya que aunque en esta zona existe presencia de estructuras armadas, no se ha atribuido el crimen a ningún grupo en particular.